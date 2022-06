ชาวเน็ตไม่หยุด ขุดทวีตเก่าเติร์ก Gym and Swim เหยียดดารายันประเทศลาว-เคยทำงานกฎหมาย

ชาวเน็ตยังไม่หยุด ขุดทวีตเก่าเติร์ก Gym and Swim เหยียดคนทุกวงการ ปันปัน นิหน่า ยันประเทศลาว โดนหมด เปิดศึกรอบด้านอย่างแท้จริง แถมในอดีตก็เคยทำงานกฎหมายมาก่อน ปัจจุบันน่าจะปิดทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้ว









ดราม่าร้อน ๆ ตอนนี้ที่ชาวเน็ตหลายคนรุมส่องย่อมหนีไม่พ้นเรื่องราวของเติร์ก มือกีตาร์ Gym and Swim ที่ออกมาโพสต์ข้อความดูถูก บิวกิ้น และ พีพี ที่ได้ไปร่วมงาน Summer Sonic 2022 ที่ญี่ปุ่น จนทำให้เติร์กถูกขุดประวัติเก่า ๆ ในทวิตเตอร์เกี่ยวกับการโพสต์เหยียดเพศหญิง เหยียดเพศทางเลือก เหยียดวงดนตรี เหยียดทีมฟุตบอล เรียกว่าเปิดศึกไปทั่ววงการจริง ๆ





ล่าสุด วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เรื่องราวนี้ยิ่งนานยิ่งบานปลาย เพราะยิ่งมีคนขุดสิ่งที่เติร์ก Gym and Swim ทวีตในอดีตว่าพาดพิงใครไปบ้าง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

เหยียดวงไอดอลชื่อดัง

เหยียดแมนยูและวงการนางงาม

พาดพิงดาราสาวแบบลามกอนาจาร

คนที่โดนพาดพิงมีอยู่ 2 คน คือ คิมเบอร์ลี่ นางเอกชื่อดัง ถูกพาดพิงว่า หน้าอกใหญ่ ส่วนอีกคนคือ ปันปัน สุทัตตา เจ้าตัวไปพาดพิงว่า ระหว่างคลิปดูดยาไอซ์ กับดูดอวัยวะเพศ อันไหนหนักกว่ากัน ถ้าเป็นการดูดอวัยวะเพศ รับรองพลิกแผ่นดินหาคลิป





เหยียดนิหน่าในเรื่องดูบอล

พาดพิงคนฟังเพลงจัสติน บีเบอร์

เหยียดผู้ชายในวงการว่าไอ้ตุ๊-

ใช้คำเหยียดประเทศก็มี

ทั้งหมดคือเรื่องในอดีต และเจ้าตัวเคยทำงานด้านกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เติร์ก Gym and Swim โพสต์ยืนยันว่า ความเห็นเหล่านี้คือความคิดในอดีตที่ไม่ให้เกียรติคน บางข้อความผมอยากลืมมันไปด้วยซ้ำ ยิ่งมาอ่านตอนนี้ยิ่งน่ารังเกียจ ที่ผ่านมาเคยเป็นเด็กนิสัยไม่ดี มีความคิดเหยียดเพศ คึกคะนองตามวัย เรียกว่ามันเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่ง กว่าจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีก็ต้องใช้ตรรกะความคิดผ่านการเรียนรู้ตลอด 10 ปี ถึงกระนั้นก็ยอมรับว่า มันยังมีนิสัยเสีย ๆ ติดมาจากอดีต โดยเห็นได้จากเหตุการณ์ล่าสุด







วงพักงาน 6 เดือน และพักงานคนโพสต์ไม่มีกำหนด



















ในเบื้องต้น วงถูกต้นสังกัดสั่งพักงาน 6 เดือน ขณะเดียวกัน เฉลิม นักร้องนำ ก็ประกาศแยกทางกับวงเรียบร้อยแล้วอ่านข่าว : คนขุดวีรกรรม Gym and Swim อ่านแล้วอึ้งในความคิด คุกคามหญิง-เหยียดเพศ จนดราม่า เติร์ก Gym and Swim เคยทวีตปริศนาพาดพิงวงไอดอลวงหนึ่งว่า "เอาขยะมาเป็นไอดอล" ถือเป็นคำเหยียดเด็กผู้หญิงที่แรงมาก รวมถึงโพสต์พาดพิงวง BNK48 ว่า ตั้งแต่มีวงนี้มาก็มีทาร์ซานโหนเถาวัลย์อย่างสนุกสนานเจ้าตัวบ่นฟอร์มการเล่นของแมนยู ซึ่งคาดว่าวันที่ทวีตน่าจะมีผลการแข่งขันที่ไม่เป็นใจ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะแฟนแมนยูบ่นกันทุกคน แต่ที่เป็นปัญหาคือ ไปพาดพิงวงการนางงามว่า ดูประกวดนางงามยังสนุกกว่าเพราะมีนมให้ดูเต็มเลยเรื่องนี้มีการโพสต์วิจารณ์นิหน่า สุฐิตา ปัญญายงค์ ผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังว่า ควรกลับไปเข้าครัวมากกว่าการดูฟุตบอล ถ้าหากจะถือหางขนาดนี้ คาดว่า เจ้าตัวไม่พอใจที่นิหน่าอาจจะเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งมากเป็นพิเศษอีกหนึ่งทวีตที่เติร์กทวีตก็คือ เห็นผู้หญิงข้าง ๆ บนรถตู้นั่งฟังเพลงจัสติน บีเบอร์ อยากจะหยิบโทรศัพท์เขามากระทืบ ๆ ยิ้มอย่างเยือกเย็นแล้วค่อยส่งคืนมือถือให้ผู้ชายในวงการก็ถูกพาดพิงเช่นกัน อย่างวู้ดดี้ หรือคัตโตะ ลิปตา ซึ่งเจ้าตัวก็ทวีตด่าว่า "ไอ้ตุ๊-" ซึ่งเป็นคำที่เรียกคนที่กายเป็นชาย ใจเป็นหญิงอย่างเหยียดหยาม แม้กระทั่งดาราชายบางคนก็โดนโพสต์เหยียด บอกให้ตุ๋ยกันให้ตู-บานเลยครั้งหนึ่ง เติร์กเคยทวีตว่า "โค-รลาว" ซึ่งเป็นคำเหยียดที่คนไทยหลายคนในปัจจุบันรณรงค์ให้เลิกใช้ เพราะมันเป็นการด้อยค่าเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศลาว ไม่มีคนชาติไหนต้องถูกเหยียดแบบนี้ ทุกชาติล้วนเท่าเทียมกันขณะเดียวกัน เมื่อตรวจสอบทวิตเตอร์ของเจ้าตัว พบว่า มีการปิดใช้บริการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบประวัติการทำงานในอดีต เคยทำงานด้านกฎหมายบริษัทดัง มีหน้าที่คือ ดูแลการรีวิว การร่างสัญญา ข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันกับบริษัท รวมถึงดูแลการจัดตั้งบริษัททั้งในและต่างประเทศเบื้องต้นทางค่ายจะพักงานวง Gym and Swim เป็นเวลา 6 เดือน ส่วนสมาชิกวงที่คอมเมนต์ไม่เหมาะสม ให้พักงานไม่มีกำหนด หลังจากนี้ เราจะพยายามดูแลศิลปินเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีก