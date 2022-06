วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โลกออนไลน์ได้เผยเหตุการณ์ที่กลายเป็นไวรัล เมื่อลูกบ้านในคอนโดแห่งหนึ่ง ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน จึงถ่ายคลิปเก็บไว้ ก่อนจะพบว่าคู่หญิงชายที่ทะเลาะกันนั้นคือ เคนลี Take Me Out กับแฟน