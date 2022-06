พลเมืองดีเปิดใจ หอนรอตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว หลังช่วยสาวถูก เคนลี Take Me Out ทำร้าย

ภาพจาก ข่าวช่อง 3

ล่าสุด (9 มิถุนายน 2565) ล่าสุด (9 มิถุนายน 2565) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ได้พูดคุยกับ 2 สาวพลเมืองดี คือ นางสาว ศศิมา หรือ ลูกตาล คนที่ปรากฏในคลิปขณะกำลังไปช่วยหญิงสาวที่ถูกแฟนหนุ่มทำร้าย และอีกคนคือ นางสาวพิรุณรุ้ง หรือ โฟม อายุ 30 ปี เป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว



สำหรับการเข้าไปช่วยเหลือครั้งนี้ ลูกตาล บอกว่า เธอเองก็ได้รับบาดเจ็บ มีร่องรอยตามแขนเล็กน้อย มีรอยช้ำ เพราะถูกฝ่ายชายผลักในช่วงชุลมุนตอนเข้าไปห้าม

จากกรณี เคนลี Take Me Out ทำร้ายร่างกายแฟนสาว จนพลเมืองดีซึ่งเป็นลูกบ้านคอนโดทนไม่ไหวต้องลงมาช่วย ก่อนเกิดเป็นเรื่องเป็นราว เพราะพลเมืองดีพยายามเข้าไปไกล่เกลี่ย แต่ฝ่ายชายก็ด่ากลับไม่ให้มายุ่ง จนมีปากเสียงกันและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในโลกออนไลน์อย่างหนักทั้งสองเล่าว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาตี 2 กว่า ๆ ของวันที่ 7 พฤษภาคม แต่เพิ่งลงคลิปเมื่อคืนนี้ ตอนนั้นทั้งคู่นั่งเล่นกันอยู่ในห้องและได้ยินเสียงผู้หญิงร้องดังนานประมาณ 5 นาที จึงชะโงกหน้าไปดูตรงระเบียง พร้อมกับเปิดกล้องโทรศัพท์เพื่อซูมดูเหตุการณ์ จนเห็นว่าฝ่ายหญิงถูกลากไป จึงตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยจากนั้นก็วิ่งออกจากห้องลงไปเห็นฝ่ายชายกำลังบีบคอผู้หญิงอยู่ ลูกตาลจึงเข้าไปห้ามและแยก ก่อนจะถูกก็ผลัก ซึ่ง รปภ. ได้เข้ามาช่วยและง้างกระบองขึ้น ตนเห็นว่าเหตุการณ์ไม่สู้ดี จึงพยายามให้ฝ่ายชายออกห่างจากฝ่ายหญิง ก่อนจะขอให้ รปภ. เรียกตำรวจมาช่วยขณะนั้นลูกตาลพยายามห้ามปราม บอกให้ฝ่ายชายกลับบ้านและให้ฝ่ายหญิงขึ้นไปพัก แต่ฝ่ายชายอ้างว่าเป็นแฟนกันและอาศัยอยู่ที่นี่ ทั้งยังพยายามกล่าวหาว่าลูกตาลไปทำร้ายร่างกายและมายุ่งทำไม ซึ่งหลังตำรวจมาช่วยระงับเหตุ ฝ่ายชายก็อาศัยช่วงชุลมุนวิ่งกลับขึ้นห้องพักตามแฟนสาวไป แม้ตำรวจ 4 นาย และเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอีก 2 คนจะขึ้นไปเคาะเพื่อเชิญตัวลงมา แต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมลงมาวินาทีนั้น ลูกตาล และโฟม ตัดสินใจไปช่วยฝ่ายหญิง ยอมรับว่ากลัว แต่เห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยกัน มองว่าผู้ชายไม่ควรทำร้าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผัวเมีย เรื่องแฟน ถ้าคนรักจริงจะไม่ตีหรือทำร้ายกัน ถ้าผู้หญิงเป็นอะไรขึ้นมาจะไม่รู้สึกผิดเหรอ ไม่ได้รู้สึกว่าการช่วยแล้วจะทำให้กลายเป็นหมาส่วนตัวหอนรอไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว เพราะฝ่ายชายจะไปแจ้งความ หนำซ้ำจะถูกผู้หญิงแจ้งความด้วย เพราะเมื่อคืนฝ่ายหญิงที่ถูกทำร้ายได้ โทร. มาขอให้ลบคลิป กลัวพ่อแม่รู้ขอบคุณข้อมูลจาก