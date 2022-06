จากกรณี เคนลี Take Me Out ทำร้ายร่างกายแฟนสาว จนพลเมืองดีซึ่งเป็นลูกบ้านคอนโดทนไม่ไหวต้องลงมาช่วย หลังคลิปถูกแชร์ออกไปทางพลเมืองดีถูกฝ่ายคู่รักขอให้ลบคลิป ซึ่งหากไม่ลบจะมีการดำเนินคดีเรื่องละเมิด PDPA นั้น

ขณะที่ทนายความ เปิดเผยว่า กรณีจะมีการลบคลิปเหตุการณ์และยกเลิกการดำเนินคดีกันทั้งสองฝ่ายเลยหรือไม่นั้น เรื่องนี้ป็นสิทธิของแต่ละบุคคลอยู่ เบื้องต้นคู่กรณีได้มีโอกาสพูดคุยกัน แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีสิทธิส่วนตัวในเรื่องของคดีอยู่ ในส่วนตัวชายผู้ก่อเหตุก็มีความเป็นลูกผู้ชาย โดยยอมรับผิดในสิ่งที่ทำ ส่วน น.ส.ศศิมา ก็ให้อภัย และลบคลิปที่มีภาพน้องผู้หญิงแฟนคู่กรณีให้







เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ชายทำร้ายแฟน เดินทางมาที่ สน.ดินแดง เพื่อเจรจาคดีความที่เกิดขึ้นกับ น.ส.ศศิมา อายุ 28 ปี และ น.ส.พิรุณรุ้ง อายุ 30 ปี พลเมืองดีเจ้าของคลิป โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการพูดคุย บรรยากาศเป็นไปด้วยเรียบร้อย และมีการขอโทษซึ่งกันและกัน แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพหรือเข้ารับฟังการเจรจาในครั้งนี้เพราะทางผู้หญิงที่เป็นแฟนก็เป็นฝ่ายเสียหาย โดยหลังจากนี้คงต้องให้เป็นหน้าที่ของทางทนายเป็นคนช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเจรจากันเสร็จ ชายผู้ก่อเหตุได้เดินทางกลับในทันทีโดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3