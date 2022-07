ตอกย้ำความสำเร็จ ! สยามพิวรรธน์ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่น - แบรนด์สร้างแรงบันดาลใจ จาก APEA 2022

เปิดก้าวย่างแห่งความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย กับการคว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์อันเป็นเลิศสู่ระดับสากล

สยามพิวรรธน์ โชว์ศักยภาพโดดเด่น คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่ระดับสากล

หลากหลายรางวัลการันตีความสำเร็จ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ ไม่ใช่แค่รางวัลจากเวที APEA 2022 เท่านั้น หากย้อนไปเมื่อต้นปี 2565 จะเห็นได้ว่าสยามพิวรรธน์เคยได้รับรางวัลและการรับรองที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จมาแล้วมากมาย ยกตัวอย่างเช่น รางวัล Best Luxury Shopping Mall 2022 จาก Luxury Lifestyle Awards หนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับวงการลักซ์ซูรี่ ซึ่งมอบให้กับสยามพารากอน ในฐานะศูนย์กลางการช้อปปิ้ง ความบันเทิง และสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมแบรนด์สินค้าไฮเอนด์และร้านอาหารระดับโลกไว้อย่างครบครัน และอีกรางวัลคือ “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูด้านสถาปัตยกรรมที่สยามพิวรรธน์ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว นอกจากนี้ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ยังคว้า 7 รางวัลจาก The Best of SHA Awards 2021 สุดยอดสถานประกอบการที่เป็นที่สุดทั้งด้านมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวสีขาว และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ซึ่งล้วนเกิดจากการวางแนวทางกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าในทุกมิติ โดยรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นพลังผลักดันให้สยามพิวรรธน์เติบโตยิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างคลื่นแห่งความท้าทายลูกใหม่ เพื่อพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตอย่างแน่นอน