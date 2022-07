ดราม่า VTuber ไลฟ์สำรวจพื้นที่ กราดยิงโคราช เล่นมุกเทียบเกม Call of duty ทัวร์ลงสนั่น

เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นสำหรับช่อง VTuber ซึ่งผลิตคอนเทนต์ใช้คาแรกเตอร์เป็นอวตาร เช่น ตัวการ์ตูน แทนใบหน้าจริง โดยมีการพูดคุยและนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ตามสไตล์ของตัวเองนั้น



ล่าสุด (7 กรกฎาคม 2565) กลายเป็นเรื่องราวดราม่าครั้งใหญ่ในวงการ VTuber และวงการสตรีมเมอร์ของไทย กรณีช่อง VTuber ช่องหนึ่ง ซึ่งมีผู้ติดตามในยูทูบ 8 พันคน ก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งได้รับความสนใจจากโซเชียลกับการไลฟ์ดูมวยไฟต์คลับไทยแลนด์ คู่ระหว่าง ต๊ะ ยมทูต VS เหยินโจ๊กเกอร์ จนมียอดผู้ชมไลฟ์พร้อมกัน 5 พันคนประเด็นดราม่าดังกล่าวขึ้นจากไลฟ์ครั้งล่าสุดที่ทำคอนเทนต์ไลฟ์หัวข้อซึ่งเป็นการใช้ Google Street View ไปดูจุดเกิดเหตุสำคัญตามที่ปรากฏในข่าว ซึ่งบางช่วงได้เปิดข่าวที่มีหน้าผู้ก่อเหตุ และพยายามจะไปที่จุดดังกล่าว บางช่วงมีคนขอให้เปลี่ยนชื่อคลิปและปกคลิปแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจาก VTuber รายนี้ รวมทั้งเมื่อมีบางคอมเมนต์ไม่สบายใจกับเนื้อหา กลับถูกตอบกลับให้ Cry about it หรือ ร้องไห้ไปเลยสิเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นก็เป็นการสำรวจในห้างที่เกิดเหตุ และจะมีการพาดพิงท่าทีของบุคคลที่อยู่ในรูป ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้พบว่าบางช่วง VTuber ยังเปลี่ยนโฉมอวตารจากชุดปกติเป็นใส่หมวกทหารและถือปืน หรือบางช่วงมีการอ่านคอมเมนต์แล้วพูดขำ ๆ ว่าเป็นเกม Call of duty เป็นต้นหลังจากไลฟ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปได้มีกระแสวิจารณ์จำนวนมาก โดยมีทั้งสตรีมเมอร์และบุคคลในวงการโซเชียลออกมาแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนให้เกิดคอนเทนต์แบบนี้ เนื่องจากไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้สูญเสียอีกด้วยต่อมา VTuber รายดังกล่าวชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่า เธอรู้สึกผิดที่ไปด่าคนที่ไม่รู้จักผ่าน Google Maps เพราะคิดว่ามันจะตลกสําหรับคนดูไลฟ์ แต่สิ่งที่ทํานั้นไม่ถูกต้องและเป็นการบูลลี่ ส่วนเรื่องเอาเกม Call of duty มาเปรียบเทียบ โดยไม่ได้ไตร่ตรอง และยังพูดคําพูดบางคําเสริมเข้าไปอีกในอนาคตจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก และจะไม่พูดกล่าวถึงโศกนาฏกรรมใด ๆ ในเชิงคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงไม่ว่า จะเป็นของคนดู หรือตัวเราเอง และจะไม่กล่าวพาดพิงล้อเลียน บุคคลอื่นให้เสียหายและเนื้อหาเหยียด นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เบื้องต้นพบว่า VTuber รายนี้มีการลบคลิปดังกล่าวไปแล้วอย่างไรก็ดี ในโลกออนไลน์ได้เข้าไปคอมเมนต์ในช่องของ VTuber เป็นจำนวนมาก โดยหลายคนต่างรู้สึกไม่พอใจกับการทำคอนเทนต์ดังกล่าว นอกจากกระทบกับผู้สูญเสียแล้วยังทำให้ VTuber ช่องอื่น ๆ อาจถูกเข้าใจผิดและมองไม่ดีไปด้วย โดยเรียกร้องให้เจ้าตัวทำการขอโทษอย่างจริงใจ รวมทั้งยอมรับถึงผลของการกระทำในครั้งนี้ด้วย