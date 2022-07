อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร แชะภาพคู่ แจ็คสัน หวัง บอกเลย เข้าใจแล้วทำไมมีแฟนคลับทั่วโลก

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร แชะภาพคู่ แจ็คสัน หวัง พร้อมความในใจ บอกไม่แปลกใจทำไมถึงมีแฟนคลับทั่วโลก รับประกันความน่ารักอีกเสียง







ภาพจาก Instagram jacksonwang852g7





นับเป็นช่วงเวลาที่เหล่าอากาเซ่ชาวไทยรอคอย เมื่อ แจ็คสัน หวัง สมาชิกวง GOT7 เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเตรียมขึ้นแสดงเปิดสนามในศึกแดงเดือด ซึ่งศิลปินหนุ่มก็ได้มาปรากฏตัวในงานแถลงข่าว THE MATCH: Bangkok Century Cup 2022 ณ ลาน พาร์คพารากอน เมื่อวานนี้ (8 กรกฎาคม 2565) ท่ามกลางเหล่าแฟน ๆ ที่มารอกันอย่างเนืองแน่น









ขณะที่ต่อมา อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Ing Shinawatra เผยรูปถ่ายคู่กับ แจ็คสัน หวัง ที่โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ พร้อมข้อความระบุว่า "Thank you for choosing @rosewoodbangkok we hope you and your team have the best time here. (ขอบคุณที่เลือกโรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ เราหวังว่าคุณและทีมงานจะมีช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมที่นี่) ไม่แปลกใจเลยทำไม #พี่แจ๊ค ถึงมีแฟนคลับทั่วโลก นอกจากความสามารถล้นเหลือแล้ว ยังเป็นคนที่น่ารักมาก ๆ อีกด้วย ประทับใจจจจ #jacksonwang"

















