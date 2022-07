แรง ! สื่อนอกแฉ อีลอน มัสก์ แอบเล่นชู้เมียเพื่อนสนิท - โร่ทวีตโต้อย่างไว อ่านแล้วจึก

ภาพจาก JIM WATSON / AFP ภาพจาก JIM WATSON / AFP





กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง สำหรับ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) อภิมหาเศรษฐี นักธุรกิจชื่อดัง ที่ล่าสุด (25 กรกฎาคม 2565) เจ้าตัวถูกสื่อต่างประเทศแฉข่าวสุดฉาวว่า อีลอน มัสก์ แอบเล่นชู้กับภรรยาของ เซอร์เกย์ บริน ผู้ร่วมก่อตั้ง Google ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของตัวเอง และเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของ Tesla ซึ่งทางเซอร์เกย์ เพิ่งขอหย่ากับภรรยาเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา







ภาพจาก PETER PARKS / AFP ภาพจาก PETER PARKS / AFP





ต่อมา อีลอน มัสก์ ได้ทวีตข้อความโต้กลับข่าวลือว่า นี่มันเรื่องเหลวไหลอะไรกัน เซอร์เกย์กับผมเราเป็นเพื่อนกัน และเพิ่งไปงานปาร์ตี้ด้วยกันมาเมื่อคืนนี้เอง นอกจากนี้ผมเคยเจอนิโคลแค่ 2 ครั้งใน 3 ปีที่ผ่านมา โดยทั้ง 2 ครั้งนั้นมีคนอื่น ๆ อยู่ด้วยเต็มไปหมด และไม่มีอะไรโรแมนติกเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้น พร้อมทิ้งท้ายแบบเซ็ง ๆ ว่า ไม่ได้มีเซ็กซ์มานานแล้ว (เฮ้อ)





"This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night ! I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic."