ไวรัล ไรเดอร์พิมพ์ผิดชีวิตพลิก จากคำนามเป็นคำด่า แปลออกมาอย่างหยาบ ฝรั่งยังอึ้ง

ไวรัล ไรเดอร์ไปรอที่ร้าน พิมพ์ข้อความให้ลูกค้า ใส่วรรณยุกต์ผิดความหมายเปลี่ยนทันที แถมแปลออกมาหยาบสุดอะไรสุด ฝรั่งเห็นยังทึ่ง แค่รอคิวกับข้าวมันต้องรุนแรงขนาดนั้นเลยหรือ









หากใครที่เคยสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ คงจะผ่านหูผ่านตากับการพูดคุยกับไรเดอร์ผ่านทางแชตของแพลตฟอร์ม ที่พอพิมพ์แล้ว ก็จะมีทั้งภาษาไทยที่เราพิมพ์ และภาษาอังกฤษแบบใช้เครื่องมือแปลภาษาแปลออกมา ซึ่งถ้าพิมพ์ถูกคงไม่มีอะไร แต่ถ้าพิมพ์ผิดแค่ตัวเดียวนั้นไซร้ อาจกลายเป็นเรื่องขึ้นมา

ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าสั่งอาหารแล้ว ลูกค้าก็ได้กดคอนเฟิร์มที่อยู่ จากนั้นทางไรเดอร์ก็แชตมาบอกว่า รอหน่อยนะครับ ร่านนี้กำลังทำอาหารนานครับผม ซึ่งพอแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมาจะได้ออกมาเป็นคำว่า Please wait. This bitch has been cooking for a long time.







ในขณะที่ฝรั่งก็เข้ามาบอกว่า เขาพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความในไทย และการเรียนแบบนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะคนไทยพิมพ์แล้วส่งเลย ไม่ค่อยระวังคำผิดกันสักเท่าไร ทำให้เขาไม่รู้ว่าที่พิมพ์นั้น มันคือคำใหม่ หรือรีบพิมพ์จนพิมพ์ผิด และไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียว แต่เกิดขึ้นบ่อยมากตลอดเวลาเลยทีเดียว



งานนี้ คนโพสต์ก็ไม่แน่ใจว่า คำแปลในแชตนั้นถูกไหม เพราะมันหยาบมากเกินรับไหว จนกระทั่งมีคนไทยเข้ามาตอบว่า คำแปลนั้นถูกต้องแล้ว แต่คำสะกดของไรเดอร์นั้นผิด คำว่าแต่คำว่าสองคำนี้เขียนต่างกันนิดเดียวแต่ความหมายแตกต่างกันอย่างมหาศาลในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาบอกว่า การเรียนภาษาไทยอาจจะต้องรู้จักการวางตัวอักษรบนคีย์บอร์ดของไทยด้วย คนไทยอาจจะเล่นกับการพิมพ์ผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นคำว่า เทพ ที่คนไทยใช้ว่า เมพ, หรือคำว่า เผือก ที่คนไทยใช้แทนคำว่า เสือก เพื่อหลีกเลี่ยงคำหยาบที่อาจทำให้โดนแบน นอกจากนี้ คนไทยหลายคนไม่ค่อยได้สนใจที่จะสะกดคำให้ถูกต้องเวลาที่แชตกันบนมือถือ ไม่ค่อยมีใครมาใส่ใจจับผิดคำผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ตราบใดที่อ่านแล้วเข้าใจ เช่นคำว่า ครับ ที่คนไทยมักใช้ว่า คับ เพราะว่าคำนี้ตรงกับภาษาพูดของไทย