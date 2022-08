ตำรวจโวยโดนล็อกล้อ รถราชการ ลั่นดัง รับเสด็จในหลวงไม่ทัน-โดนขัง ใครรับผิดชอบ !

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก โหลกแดง in the Multiverse of Madness เผยคลิปเหตุการณ์ที่ตำรวจนายหนึ่งแสดงความไม่พอใจที่โดน รปภ. คอนโด ล็อกล้อรถจักรยานยนต์ เนื่องจากรถไม่มีการติดสติ๊กเกอร์ และไม่ยอมจ่ายค่าจอด โดยฝั่งตำรวจแสดงอาการโมโห และเดินมาต่อว่าใส่ รปภ. พร้อมกับขู่ว่าจะดำเนินคดีและเอาผิด เหตุเกิดที่คอนโดแห่งหนึ่ง ย่านบางซ่อน เมื่อช่วง 21.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา