ศรีสุวรรณ แขวะ ชัชชาติ โผล่เดินแบบ ไม่แก้รถติดน้ำท่วม - พอความจริงเผยก็เละ !

ศรีสุวรรณ จรรยา ลงภาพผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมกิจกรรมหนึ่ง แซะทำไมไปเดินแบบ ทั้งที่น้ำท่วม รถติด จ้องถ้าได้ค่าตัวส่อผิดกฎหมาย งานนี้ความจริงปรากฏเจอทัวร์ลงสนั่น









"งานเดินแบบ เป็นภารกิจหรือหน้าที่การงานหลักของ กทม. หรือไม่ น้ำกำลังเอ่อล้นเจ้าพระยา การจราจรติดขัดเป็นตังเมช่างมัน เอาไว้ทีหลังหรือ ? หรือหวังสร้างภาพไปวัน ๆ … แต่เอ๊ะ ๆ ๆ ๆ ไปเดินแบบเยี่ยงนี้ได้ค่าตัวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า ?"









เปิดอีกมุม ชัชชาติไปทำอะไร

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "Innovation of This able" (heart with border) Inspiration (heart with border) เพื่อแสดงถึงนวัตกรรมของคนพิการ ที่มีภาพลักษณ์ใหม่ และเพื่อส่งเสริมศักยภาพความสามารถคนพิการที่มีอย่างเท่าเทียมกันในสังคม พร้อมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลทั่วไปในการเพิ่มพลังให้กับการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี





ทั้งนี้หลังประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่าในโลกออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยบางส่วนมองว่าเป็นการตั้งใจจะโจมตีนายชัชชาติเกินไปหรือไม่ ทั้งที่กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นงานการกุศล และเป็นการมาร่วมในวันหยุดอีกด้วย ขณะที่บางส่วนเผยว่ายิ่งได้เห็นภาพแบบนี้ยิ่งรู้สึกประทับใจมากขึ้นที่ผู้ว่าฯ ไม่ทอดทิ้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับคนพิการ เป็นต้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เป็นภาพของผู้ว่าฯ ชัชชาติ ขณะร่วมกิจกรรมบนเวทีแห่งหนึ่ง โดยระบุว่าล่าสุด (29 สิงหาคม) เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวนั้นคืองาน "Face of Ability" จัดขึ้นโดย มูลนิธิ Five for All เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ มูลนิธิดาวน์ซินโดรม ประเทศไทย, สมาคมดาวน์ซินโดรม ประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 7 ที่สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมาภายในงานมีการโชว์สุดพิเศษ การเดินแบบของคนพิการทุกประเภท ร่วมกับศิลปินมากมาย เช่น วง Last Idol วงไอดอลชื่อดังของไทยที่ส่งยูนิต Close Friend มาร่วมงานด้วย นอกจากนี้การแสดงดนตรีคนพิการ 7 วง พร้อมศิลปินรับเชิญ ร่วมสร้างความสุขแก่ทุกคน พร้อมทั้งมีบูธผลิตภัณฑ์คนพิการ และนวัตกรรมอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือ หุ่นยนต์ แก่คนพิการ ตลอดถนน walking street สยามสแควร์ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ศรีสุวรรณ จรรยา