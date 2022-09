ชัชชาติ แจงแล้ว ! ปมแต่งชุดประจำชาติซาอุฯ ใครใส่ก็ได้ - ไม่เกี่ยวกับศาสนา

ชัชชาติ ตอบแล้ว นับถือศาสนาอะไร ปมแต่งชุดประจำชาติซาอุฯ ไปร่วมงานเชื่อมสัมพันธ์ ไทย - ซาอุดีอาระเบีย เจอชาวเน็ตบางส่วนไม่พอใจ บอกย่ำยีหัวใจชาวไทยพุทธ









จากกรณีที่นายชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ ร่วมงานนิทรรศการ​ "สะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทย - ซาอุดีอาระเบีย" (Efforts of the Kingdom of Saudi Arabia in serving Muslim Brothers) และมีการแต่งกายชุดอาหรับ ซึ่งต่อมากลุ่มภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ ได้ออกมาอ่านแถลงการณ์ ที่หน้าศาลาว่าการ กทม. พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายชัชชาติ โดยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ย่ำยีความรู้สึกชาวไทยพุทธ









ประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นแล้วแต่คนจะคิด แต่ถ้าทำให้เข้าใจผิดตนต้องขอโทษด้วยเพราะตนไม่ได้ตั้งใจในประเด็นศาสนา แต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวระบุว่าจากการสอบถามอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทราบว่าชุดดังกล่าวเป็นชุดประจำชาติซาอุดีอาระเบีย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุดศาสนาอิสลามแต่อย่างใด

