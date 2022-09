จับ 2 ผัวเมียค้ายา ผ่านคุกมา 4 รอบ คอมเมนต์กลับบอกเราต้องให้กำลังใจกัน มันใช่เหรอ !

วันที่ 10 กันยายน 2565 เฟซบุ๊ก โหลกแดง in the Multiverse of Madness มีการลงเรื่องราวของผู้ต้องหายาเสพติดที่เป็นสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง ถูกตำรวจจับเนื่องจากค้ายาไอซ์หนักกว่า 1.3 กิโลกรัม และยาบ้ากว่า 4.5 หมื่นเม็ด ซึ่งคนร้ายถูกจับเข้าคุกมา 3-4 รอบแล้ว