ล่าผู้รับเหมาสร้างบ้าน 2 เดือนได้แค่เสา หอบเงินหนีงาน เหยื่อแฉบานตัวแสบแม่สอด

เพจดังแฉผู้รับเหมาหอบเงินหนีงาน หลังรับสร้างบ้าน สุดท้ายไปต่อไม่ไหว 2 เดือนได้แค่เสา 9 ต้น พบเหยื่อที่แม่สอดเพียบ

ปัญหาผู้รับเหมาหนีงานไปพร้อมกับเงินค่าจ้างมีออกมาให้เห็นเรื่อย ๆ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจผู้เสียหาย ที่อุตส่าห์ทำงานเก็บเงินกว่าจะได้แต่ละบาท เพื่อหวังว่าจะมีบ้านสักหลังไว้อยู่อาศัย แต่กลับต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ล่าสุด (18 กันยายน 2565) เพจเฟซบุ๊ก โหลกแดง in the Multiverse of Madness เปิดเผยเรื่องราวของผู้เสียหายรายหนึ่ง ที่ถูกผู้รับเหมาโกงเงินค่าจ้างสร้างบ้าน โดยหอบเอาเงินค่าจ้างหลบหนีไป หลังมีการตกลงว่าจ้างสร้างบ้าน แต่เวลาผ่านมา 2 เดือน ได้แค่เสา 9 ต้น ที่ก็ไม่ได้แข็งแรง แค่ผลักก็ล้มแล้ว ซึ่งพอขอเงินคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยง อ้างว่าเคยสร้างบ้านหลังละเป็นล้านบาทไม่เคยมีปัญหา ก่อนจะหลบหนีหายตัวไป ติดต่อไม่ได้อีกเลยจากนั้นผู้เสียหายรายนี้ได้มีการนำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่มแม่สอด ทำให้รู้ว่ามีผู้เสียหายอีกเป็น 10 หลัง ที่ถูกผู้รับเหมาคนเดียวกันโกง ซึ่งบรรดาผู้เสียหายอยู่ระหว่างรวมตัวกันพื่อแจ้งความเอาผิด และพบว่ามีหนึ่งในผู้เสียหายถูกผู้รับเหมารายนี้โกงเงินจนหมดตัวเลยทีเดียว