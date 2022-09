ไลฟ์โค้ชขอยืมเงินลงทุน 2.4 ล้าน สัญญาจะทำให้งอกเงยเป็น 100 ล้าน ก่อน 3 ปี อิหยังวะ !

กลายเป็นไวรัลดราม่าขึ้นทันที เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 หลังจากหนุ่มไลฟ์โค้ชคนหนึ่งออกมาโพสต์คลิปลงใน TikTok เชิญชวนชาวโซเชียลให้มาลงทุนเงินสนับสนุนตัวเอง พร้อมระบุว่า หากท่านเมตตา สัญญาจะคืนท่านใน 1 ปี

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเดือดและจัดทัวร์ลงกันสนุกสนาน บอก ดูท่าทางแล้วน่าเชื่อถือมาก โอนตอนนี้ โดนบิตแน่นอน (เทรดบิตคอยน์) รวมถึงเพจดังอย่าง โหลกแดง in the Multiverse of Madness ก็ไม่พลาดแสดงความคิดเห็นด้วยว่า