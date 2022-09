เปิดที่มาไวรัล รัก ไม่ใช่ ดวงดาวเมื่อพราวแสง แบรนด์ดังแห่เล่น-สถานทูตก็มา !

ช่วงนี้ดูเหมือนหลายเพจจะกำลังฮิตโพสต์แนวแก้ไขคำผิด ก่อนทิ้งท้ายด้วยข้อความว่า "รักไม่ใช่ ดวงดาวเมื่อพราวแสง" ซึ่งเป็นท่อนฮิตจากเพลงระดับตำนาน รักคือฝันไป - สาว สาว สาว แต่หลายคนอาจจะงงว่าที่มาคืออะไร วันนี้ กระปุกดอทคอม เลยขอมาไขคำตอบเรื่องนี้ให้ค่ะ

- 25 กันยายน 2565 เพจตั้งสเตตัสว่าซึ่งกลายเป็นโพสต์ฮอตฮิตอย่างรวดเร็ว คนถูกใจเพียบ คอมเมนต์เป็นพัน แชร์เป็นหมื่น หลายคนมาต่อเนื้อเพลง บอกว่าอดอ่านตอนท้ายเป็นทำนองไม่ได้จริง ๆ- ทางเพจได้ระบุที่มาของโพสต์ดังกล่าวว่ามาจากข้อความของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง ซึ่งเป็นโพสต์ตั้งแต่ 2 ปีก่อน มีคนรีทวีตหลายหมื่น ก่อนที่ข้อความนี้จะกลายมาเป็นไวรัลอีกครั้ง- มีผู้โพสต์ข้อความในลักษณะแก้ไขความเข้าใจผิด-คำผิด และทิ้งท้ายว่ากันเพียบ บ้างก็โพสต์ขึ้นต้นว่าก่อนทิ้งท้ายด้วยข้อความอื่น ๆ ในลักษณะเล่นมุก หรือชงคู่จิ้นต่าง ๆ- ต่อมาได้มีเพจของแบรนด์ดังต่าง ๆ มาร่วมเล่นกับไวรัลนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายโพสต์ก็มีความพีคและสร้างความฮือฮาจนคนแชร์กันเพียบ ยิ่งเสริมความฮอตของไวรัลนี้เข้าไปอีก- ล่าสุด (27 กันยายน 2565) เพจ U.S. Embassy Bangkok หรือเพจสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ยังร่วมเล่นกับเขาด้วย โดยโพสต์ว่าทำเอาหลายคนถึงกับขยี้ตา นึกว่ามาผิดเพจกันเลยทีเดียว- ทางด้านเพจ Embassy of Sweden in Bangkok ของสถานทูตสวีเดนก็ไม่น้อยหน้า ร่วมโพสต์เล่นมุกพร้อมทิ้งท้ายแถมยังแท็กหาเพจสถานทูตสหรัฐฯ ไปอีก ซึ่งทางเพจ U.S. Embassy Bangkok ก็มาคอมเมนต์ชมว่าทำเอาแฟน ๆ กดไลก์กันรัว ๆ