ต๊ะ นารากร แจงดราม่ารูปหมาว่ายน้ำ ยันไม่ได้แซะใคร แค่โพสต์ไม่คิด - โต้พุทธ อมรินทร์

เมื่อวานนี้ (22 ตุลาคม 2565) ไฮไลท์สำคัญของวันที่หลายคนสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องที่โตโน่ ภาคิณ ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง เปิดรับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว ภายใต้โครงการ One Man and The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ซึ่งมีผู้บริจาคมากถึง 56 ล้านบาทอย่างต่ำ



ส่วนคนที่เกลียดเราก็จะย้อนถามว่า ทำไมต้องลงรูปหมาว่ายน้ำวันนี้ คำตอบคือ เราจำไม่ได้ว่าจะมีการว่ายน้ำวันนี้ เพราะเราไม่ได้อ่านข่าวมานาน ไม่ได้ติดตามข่าวใกล้ชิด จึงจำวันที่ไม่ได้ พอโพสต์ไปก็ออกไปทำธุระ ไม่ได้เปิดเฟซบุ๊กหรือติดตามข่าวเลย

กรณีที่คุณพุทธ อมรินทร์ ทีวี พูดในข่าวว่า ทำไมเรายังกล้าไปตอบคอมเมนต์โต้คนที่เข้ามาต่อว่า ขอยืนยันว่า แค่อ่าน ไม่ได้ตอบแม้แต่ข้อความ ซึ่งข้อความที่คุณพุทธอ้างถึงและโยงไปข่าวนั้น เป็นคอมเมนต์ที่เราเขียนไว้ในเฟซบุ๊กของเพื่อนตั้งแต่ 2-3 วันก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลย

ล่าสุด วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวดัง มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นรูปหมากำลังว่ายน้ำ พร้อมข้อความว่าพอโพสต์เสร็จก็มีดราม่าเข้ามาถล่มทันควันจนนารากรต้องลบโพสต์ทิ้ง แต่ถึงอย่างไร เมื่อโพสต์ไปแล้วชาวเน็ตก็ยังคงแคปทัน ทำให้เรื่องราวดราม่ายังไม่จบง่าย ๆต่อมา มีการโพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่าน เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน ขอชี้แจงเหตุการณ์ที่นำมาสู่ทัวร์ลงวันนี้ตอนเช้า ๆ เราอยากลงรูปหมาที่ส่งไปว่ายน้ำเมื่อวาน แล้วทางสระส่งรูปมาให้พอดี เราเห็นว่าน่ารัก อยากอวดเพื่อนในเฟซ พอลงรูปก็คิดแคปชั่นเน้นคอนเซ็ปต์จึงเป็นที่มาของคำว่าเพราะตอนนี้มีกระแสนี้อยู่พอดีเมื่อกลายเป็นดราม่าก็ต้องยอมรับว่าพลาด เพราะทัศนคติที่ต่างกัน ทำให้เราคิดไม่ถึง สำหรับเรา หมาคือครอบครัว คือคนสำคัญในชีวิต การพูดถึงหมาคือการพูดด้วยความรัก ไม่คิดเสียดสีใครกลับมาดูเฟซบุ๊กอีกครั้งในช่วงบ่าย ตกใจทำไมโดนทัวร์ลงจึงไปเช็กข่าว จึงรู้ว่ามีการว่ายน้ำวันนี้พอดี ยอมรับว่า ตกใจ เสียใจ ที่ภาพของเราทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผิดจริง ไม่ได้เจตนาแซะหรือเสียดสีเหตุการณ์ว่ายน้ำวันนี้ส่วนเรื่องเงินบริจาค เห็นยอดก็รู้สึกยินดีกับความสำเร็จ และชื่นชมทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงบรรลุเป้าหมายอย่างภาคภูมิใจ และขอยอมรับความผิดพลาด ไม่ตอบโต้ส่วนแฟนคลับได้ออกมาชี้แจงว่า สาเหตุที่มันเป็นดราม่า เพราะคุณต๊ะคือคนดัง คนในสื่อ รวมถึงสังคมไทยตอนนี้มี 2 ขั้วแบ่งกันชัดเจน ถ้าโพสต์แล้วทำให้ขั้วใดขั้วหนึ่งไม่พอใจ ก็พร้อมที่จะทัวร์ลงทันที และมองว่าคุณต๊ะก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีถึงขั้นเปรียบเทียบว่าใครเป็นหมาแฟนคลับอีกส่วน ก็แนะนำว่า เมื่อมีคนด่าแบบล้ำเส้น คุณต๊ะควรแคปและเอาไปฟ้องให้หมด เพื่อนำเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือโรงพยาบาลก็จะดีมาก ๆ ซึ่งทางนารากรก็ขอให้แฟนคลับที่โพสต์แบบนี้ ช่วยส่งข้อความเหล่านั้นมาด้วย เพราะยังมีสุนัขอีกหลายตัวที่ต้องการความช่วยเหลือ