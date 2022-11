สาวกัดผมเองทำพลาด สภาพร่วงหายเป็นกระจุกครึ่งหัว ร้านเศร้าช่วยไม่ไหว หวั่นทรุดเพิ่ม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก The Best Salon By K.Aon เผยอุทาหรณ์เตือนคนที่ชอบทำสีผม ฟอกผมเอง หลังเจอเคสที่ลูกค้าเข้ามาปรึกษาทางร้านให้ช่วยแก้ผม โดยพบว่าผมของลูกค้ารายนี้มีปัญหาหนักมาจากการย้อมและกัดสี จนถึงขั้นเส้นผมบางส่วนโดยเฉพาะด้านหลังหลุดร่วงออกไปเป็นกระจุกเลยทีเดียว