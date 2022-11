VISTEC แหล่งผลิตงานวิจัยคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้คนไทย

VISTEC ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งใหม่ของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi วังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) จังหวัดระยอง พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เข้มแข็ง ผ่านการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและเอก เปิดสอนใน 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล (The school of Molecular Science and Eengineering: MSE), สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน (The School of Energy Science and Engineering: ESE), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (The School of Biomolecular Science and Engineering: BSE) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (The School of Information Science and Technology: IST)