เจ้าสัวสุทธิเกียรติ เล่าความหลัง กว่าจะมีตอนนี้ ไม่ง่าย เคยทำ รร. ขาดทุน 700 กว่าล้าน

เจ้าสัวสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เล่าความหลัง กว่าจะมีตอนนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เคยทำโรงแรมขาดทุนมาแล้ว 700 กว่าล้าน ครอบครัวยังอยากให้ขาย แต่ขอสู้ต่อจนขยายกิจการได้











มีเรื่องราวน่ารัก ๆ ในครอบครัวมาถ่ายทอดให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายการ ป๊อกกี้ on the run ของ ป๊อก ภัสสรกรณ์ และ มาร์กี้ ราศรี ที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวของ 2 แสบ มีก้า มีญ่า ให้ชมเพียงอย่างเดียว แต่ยังพาคุณปู่ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เจ้าสัวเซ็นทรัล มาเปิดใจถึงเส้นทาง กว่าจะประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้ เคยขาดทุนมาแล้วกว่า 700 ล้านบาท



โดยในรายการ ป๊อกกี้ on the run SS5 EP13 เทปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ป๊อก กับ มาร์กี้ ได้พาลูกแฝดไปเยี่ยมคุณปู่สุทธิเกียรติ พร้อมชวนคุณปู่มานั่งรถเล่นกัน ซึ่งระหว่างนั้นป๊อกก็เล่าว่า ลูก ๆ ประทับใจ อยากกลับไปมัลดีฟส์อีก และอยากให้คุณปู่ไปด้วย







พร้อมเปิดเผยว่า จริง ๆ โรงแรมที่มัลดีฟส์นั้นเกือบไม่ได้ทำแล้ว คุณสุทธิเกียรติเลยตัดสินใจซื้อเอง พอเกาะแรกทำได้ดี 2-3 ปี ก็เลยซื้อใหม่ทีละ 5 เกาะไปเลย ทำให้ตอนนี้มีเกาะที่มัลดีฟส์ทั้งหมด 5 เกาะ แต่เปิดโรงแรมแล้ว 2 เกาะ อีก 3 เกาะอยู่ระหว่างออกแบบ ทั้งหมดเป็นเซ็นทาราหมด











จากนั้นก็ไปทำสัญญาโรงแรมที่หัวหิน ทางครอบครัวก็ไม่อยากให้ตนทำเอง จึงบินไปเจรจากับโรงแรมเครือ B ว่าสนใจหรือไม่ ทางนั้นมาก็หุ้นด้วย 20% และเป็นคนบริหาร ต่อมาตนเลยชวนเขามาบริหารที่ลาดพร้าวด้วย แต่เขาทำไม่ดี ไม่ตรงไปตามที่เขากะว่าจะทำได้ ตนเลยไปขอคืนมาทำเองดีกว่า ถ้าขาดทุนอย่างน้อยก็ยังรู้ว่าขาดทุนอะไรบ้าง









หลังจากที่โรงแรมลาดพร้าวสร้างมาได้ 5 ปี 3 ปีแรกก็เป็นของโรงแรมเครือ A และอีก 2 ปีก็เป็นของ โรงแรมเครือ B เรียกว่าขาดทุนหมดเลย 5 ปี



ต่อมาคุณสุทธิเกียรติเลยตัดสินใจจะทำเอง และทุ่มสุดตัว ซึ่งป๊อกยังเสริมว่า คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นคุณพ่อปวดขมับมาก ต้องกินยาเป็นกำ ๆ เลย กว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ง่าย



แต่หลังจากเอาโรงแรมมาทำเอง ก็โชคดีที่เศรษฐกิจตอนนั้นบูม และเป็นทำเลที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มาก มีคนเริ่มมาช้อปปิ้งมากขึ้น จากนั้นปีที่ 2 ก็เริ่มมีกำไร และทำการขยาย



โดยสรุปคือ ขาดทุนไป 6 ปีแรก รวมเป็นจำนวนเงิน 700 กว่าล้าน









แล้วบังเอิญช่วงนั้น คุณวันชัยมีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงแรมวงศ์อมาตย์ ตนไปดูแล้วชอบมาก เพราะตอนเด็ก ๆ ไปประจำอยู่แล้ว เจ้าของโรงแรมนั้นเหนื่อยแล้ว เขาก็ขาย ตนก็ตกลงซื้อเลย แล้วก็ทำได้ดี ทำไปประมาณ 5 ปี ก็รื้อใหม่หมด ปัจจุบันกลายเป็นโรงแรม Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya ซึ่งพอทำได้ดีก็เริ่มขยายไปทั่วประเทศไทย



พร้อมกันนั้นยังเล่าเรื่องราวความหลังของพ่อลูก ช่วงที่ป๊อกยังนอนกับคุณพ่อ ตอนนั้นเจ้าสัวยังสูบบุหรี่ แต่หลังจากป๊อกบอกว่า แด๊ดดี๊ ป๊อกได้กลิ่นนะ ถ้ายังไม่เลิกจะไม่นอนด้วย ทำให้คุณสุทธิเกียรติเลิกสูบบุหรี่ไปในที่สุด

















จากนั้น มาร์กี้เลยถือโอกาสถามว่า ช่วงที่ทำโรงแรมมา เคยมีช่วงที่ขาดทุนหรือไม่ ซึ่งคุณสุทธิเกียรติก็ยอมรับว่า จะพูดว่าขาดทุนเลยก็ลำบาก และเล่าต่อว่า โรงแรมแรกเลยที่ลาดพร้าว ตอนนั้นตนยังไม่รู้จักโรงแรม จึงไปเซ็นสัญญากับโรงแรมเครือ A เป็นเวลา 5 ปี ให้เขาบริหาร 3 ปี แต่ขาดทุนเยอะมาก จึงขอยกเลิกสัญญาไปคุณสุทธิเกียรติ เสริมว่า โชคดีมีพี่ชายคนที่ 2 คือ คุณวันชัย จิราธิวัฒน์ มาคอยสนับสนุน ตอนนั้นจริง ๆ ทุกคนไม่ยอมให้ตนทำอีกแล้ว อยากให้ขายโรงแรมไป แต่คุณวันชัยบอกว่า "โรงแรมต่อไปดีนะ ประเทศไทยกำลังจะเปิด คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยแล้ว เรื่องท่องเที่ยวถ้าทำได้ดีนะ กำไรมากกว่าห้างสรรพสินค้าเยอะ"ขอบคุณข้อมูลจาก รายการ ป๊อกกี้ on the run