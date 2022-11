ไทย VS ฟิลิปปินส์ ไฝว้กันแหลกลาญ เทียบ 2 เวอร์ชั่นเพลง Into the unknown งานนี้ใครชนะ

กำลังเป็นไวรัลดังที่คนให้ความสนใจจากทั้งคนไทยและฟิลิปปินส์ เมื่อมีคนตัดคลิปเพลง Into the unknown เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Frozen 2 ซึ่งในเวอร์ชั่นที่นักร้องไทยร้อง และเวอร์ชั่นที่นักร้องฟิลิปปินส์ร้อง จนเกิดคำถามว่า ใครร้องเพลงดีกว่ากัน

ส่วนฟิลิปปินส์ได้เลือกนักร้องมา 3 คนคือ Zephanie มาร้องเพลง When you wish upon a star เพลงประกอบการ์ตูนเรื่อง พินอคคิโอ, Janella Salvador ร้องเพลง How far I'll go เพลงประกอบการ์ตูนเรื่อง Moana และ Stell วง SB19 ที่ร้องเพลง Circle of life เพลงประกอบการ์ตูนเรื่อง The lion king จากนั้นทั้ง 3 คนได้มาร้องเพลง Into the unknown เช่นเดียวกับเวอร์ชั่นไทย





ในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่า ถ้าจะเอาคนไทยไปแข่งกับคนฟิลิปปินส์เรื่องร้องเพลงไม่ได้อยู่แล้ว คนฟิลิปปินส์ชอบร้องเพลงมาก ๆ ทุกคน และคนเสียงดีคือหาได้ทั่วไป คนเก่งภาษาอังกฤษเป็นปกติเพราะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ในขณะที่ของไทยใช้ภาษาไทย การออกเสียงอาจจะไม่ชัด คนไม่ได้ชอบร้องเพลงเพื่อการประกวดขนาดนั้น มีแต่ร้องเล่น ๆ คาราโอเกะ









































































ทั้งนี้ ดิสนีย์พลัสได้เปิดตัวให้บริการสตรีมมิ่งเป็นทางการที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ส่วนในไทยนั้น ดิสนีย์พลัสได้เปิดตัวตั้งแต่กลางปี 2564 และเป็นธรรมเนียมที่ว่า เมื่อมีการเปิดตัวสตรีมมิ่ง ก็จะเชิญนักร้องของชาตินั้น ๆ มาร่วมร้องเพลงดังจากการ์ตูนเรื่องต่าง ๆ ของดิสนีย์โดยที่ในไทยได้เลือก น้องแอลลี่ อชิรญา มาร้องเพลง Part of the world เพลงประกอบการ์ตูนเรื่อง The Little Mermaid, บิวกิ้น ร้องเพลง Beauty and the Beast, วิโอเลต วอเทียร์ ร้องเพลง Reflection เพลงประกอบการ์ตูนเรื่อง มู่หลาน จากนั้นทั้ง 3 คนได้มาร้องเพลง Into the unknown เพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Frozen 2งานนี้ได้มีคนตัดต่อคลิปเพลง Into the unknown มาเทียบและโพสต์ให้ฟังชัด ๆ ว่า 2 เวอร์ชั่นนี้ต่างกันขนาดไหน จนแฟนคลับทั้ง 2 ชาติตีกันหนัก ๆ และบอกว่างานนี้เวอร์ชั่นฟิลิปปินส์ชนะขาด เพราะร้องเพลงในคีย์เดียวกันกับต้นฉบับ ในขณะที่ไทยลดคีย์ลงมา นักร้องฟิลิปปินส์ร้องแบบเต็มปอดสุดพลังเสียง แต่ของไทยร้องแล้วเหมือนใช้โปรแกรมตัดต่อ ในขณะที่คนฟิลิปปินส์บางคนก็บอกว่า คนไทยเวลาร้องเพลงแล้วน่าเบื่อ เสียงก็งั้น ๆ แต่พอคนฟิลิปปินส์ร้องแล้วเสียงทรงพลัง หวาน ให้ความรู้สึกถึงพลัง และสมูทมาก ๆในขณะเดียวกันคนไทยก็บอกว่า ถ้าจะให้เลือกสไตล์ดีว่า เพื่อมาแผดเสียงแข่งกัน คนไทยก็มีเช่น แก้ม วิชญาณี หรือ หนูนา หนึ่งธิดา แต่การที่เลือกบิวกิ้น วี และน้องแอลลี่มา ก็เพราะต้องการความละมุนละไม ความซอฟต์ ความหวาน ความใส ไทยตีโจทย์งานดิสนีย์ที่สื่อถึงเด็กและวัยรุ่น เลยเน้นไปที่ความสดใส และจะเอา 2 เวอร์ชั่นมาเทียบกันก็ไม่ได้ เพราะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เวอร์ชั่นหนึ่งเน้นความใส อีกเวอร์ชั่นเน้นทรงพลัง