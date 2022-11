ส่องเงื่อนไขเข้ารอบบอลโลก อังกฤษเสี่ยงตกรอบแค่ไหน - คู่เอก อิหร่าน VS สหรัฐฯ

ภาพจาก AFP





ในที่สุดฟุตบอลโลก 2022 ก็เตะกันครบ 2 นัดกันทุกกลุ่ม เหลืออีก 1 นัด ก็จะได้ข้อสรุปชัดเจนว่า ทีมไหนจะได้เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป โดยในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) จะมีการเตะกันทั้งหมด 4 คู่ กลุ่ม A และ B ดังนั้น กระปุกดอทคอมจะมาสรุปสถานการณ์นัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มว่าใครมีโอกาสเข้ารอบบ้าง

โปรแกรมการแข่งขัน

สถานการณ์การเข้ารอบในกลุ่ม

โปรแกรมการแข่งขัน

สถานการณ์การเข้ารอบในกลุ่ม

- เนเธอร์แลนด์ VS กาตาร์ เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด True4U หมายเลข 24/ อมรินทร์ ทีวี หมายเลข 34- เอกวาดอร์ VS เซเนกัล เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ช่อง 8- กาตาร์ เจ้าภาพ ตกรอบ 100% ฉะนั้นตอนนี้เหลือเพียง 3 ทีมที่มีลุ้นเข้ารอบ- เนเธอร์แลนด์ ถ้าไม่แพ้ เข้ารอบทันที แต่จะเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับอีกคู่ว่ามีผลแพ้ชนะกันหรือไม่- เอกวาดอร์ ถ้าไม่แพ้เซเนกัลก็เข้ารอบทันที- เซเนกัล ต้องชนะเอกวาดอร์ถึงเข้ารอบ 100% หรือเสมอก็ได้ แต่ต้องลุ้นเนเธอร์แลนด์แพ้กาตาร์ผลต่าง 3 ประตู- อิหร่าน VS สหรัฐอเมริกา เวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสด GMM25- เวลส์ VS อังกฤษ เวลา 02.00 น. ถ่ายทอดสด True4U หมายเลข 24- ทุกทีมยังมีโอกาสเข้ารอบกันหมดมากน้อยแตกต่างกันไป- อังกฤษ ถ้าแพ้เวลส์ผลต่างไม่เกิน 4 ประตู ยังไงก็เข้ารอบ ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นที่ 1 หรือ 2- อิหร่าน ชนะคือเข้ารอบ 100% แต่ถ้าเสมอ ต้องลุ้นไม่ให้เวลส์ชนะอังกฤษ- สหรัฐอเมริกา ต้องชนะเท่านั้นถึงเข้ารอบ ไม่มีเงื่อนไขอื่น- เวลส์ ต้องชนะเท่านั้นถึงเข้ารอบ และลุ้นให้ผลคู่อิหร่านกับสหรัฐอเมริกาออกมาเสมอกัน