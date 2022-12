Eva Elfie นักตำแตงคนดัง ช้อปปิ้งดี ๆ เจอเสื้อ F*ck ประยุทธ์ สิ่งที่ตามมา ถึงกับต้องเซ็นเซอร์

หนุ่ม ๆ อาจจะรู้จักกันดีกับ Eva Elfie (เอวา เอลฟี่) นักตำแตงชื่อดังชาวรัสเซีย ที่ล่าสุดหันมาเป็นยูทูบเบอร์ ทำคลิปแนวกินเที่ยวไลฟ์สไตล์ และเมื่อไม่นานมานี้ เธอเพิ่งได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศไทย และได้ไปเที่ยวปีนเขา แต่ปรากฏว่าเธออยู่บนเขานานไปหน่อย เมื่อลงมาก็มืดแล้ว และต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับเอง จนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ล้ม กระดูกหัก ทำไมเอวาต้องเข้าเฝือก

แต่สุดท้าย เอวาก็บอกว่า หลังจากที่ตามหามาทั้งจตุจักร สุดท้ายเธอก็ได้เสื้อที่ตรงใจ ซึ่งเป็นเสื้อของ พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้างหน้าเขียนว่า "F*ck Prayuth" และด้านหลังเขียนว่า "If you like Prayuth f*ck you too" ซึ่งไม่รู้ว่าเอวารู้หรือไม่ว่าคนบนเสื้อคือ พล.อ. ประยุทธ์ แต่ที่เธอดูจะสนใจคือมีม Piper Perri Surrounded หรือภาพสาวน้อยที่มีคนดำล้อมรอบ และคำว่า Blacked ที่เป็นค่ายหนังโป๊ ซึ่งเป็นคำไม่สุภาพ เอวาถึงกับต้องเซ็นเซอร์



แต่ถึงจะต้องเข้าเฝือก นั่งรถเข็น ก็ไม่ทำให้ทริปต้องล่ม เอวายังเดินทางมาช้อปปิ้งที่ตลาดนัดสวนจตุจักรพร้อมทีมงาน ซึ่งเธอก็ตั้งใจว่าจะมาลองกินอาหารไทย ช้อปปิ้งให้หนำใจ แต่การนั่งรถเข็นก็ทุลักทุเลสุด ๆ เพราะเข็นไปเจอหลุมบ้าง ทางไม่เรียบบ้าง ต้องระวังกันเป็นพัลวันจากนั้น เอวาได้มาหยุดที่ร้านขายเสื้อยืดร้านหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อยืดพิมพ์ลายที่มีข้อความจิกกัด เช่น ลายตัวตลกคาดธงชาติอเมริกา หรือเสื้อที่ผู้หญิงแลบลิ้น แล้วที่ลิ้นมีเบ็ดเกี่ยวเอาไว้ส่วนอีกด้านเป็นเงินเป็นฟ่อน สื่อความหมายถึงการตกเป็นทาสของเงินพอเจอภาพนี้เอวาถึงกับบอกว่างานนี้ไม่รู้ว่า เอวาได้ซื้อเสื้อตัวนั้นมาใส่หรือเปล่า และร้านนั้นยังอยู่ดีไหม แต่เจอแบบนี้เข้าไป คนอาจจะออกไปตามล่าหาเสื้อตัวนี้อยู่ก็ได้นะ อิอิ