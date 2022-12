Meme Girls Thailand ประกาศปิดเพจ จบตำนานแก๊งพลาสติก ไปกันเร็วยัยบ้านนอก

ท้ายนี้ Meme Girls Thailand อยากสนับสนุนให้ทุกคนเชื่อมั่นในเสียงของตัวเอง และใช้เสียงของผู้หญิงร้าย ๆ ในการทลายโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมต่อไป โดยทีมแอดมิน จะคอยสนับสนุนทุกคนอยู่เสมอ โดยเพจจะปิดตัวภายใน 14 วันหลังจากนี้





โดยทางเพจได้สร้างสีสันให้กับโลกโซเชียลมานานเกือบ 7 ปี กระทั่งล่าสุด (6 ธันวาคม 2565) ทางเพจได้ประกาศปิดเพจลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยภาระเงื่อนไขทั้งสิ้น 4 ข้อ ดังนี้1. เหตุผลทางอุดมการณ์ เพจเปิดขึ้นมาเพื่อส่งเสียงเสียดสีเผด็จการและโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมมาตั้งแต่ปี 2016 และ Meme Girls Thailand ได้ทำอย่างเต็มที่และเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และในปี 2566 (คาดว่า) จะมีการเลือกตั้งอีกครั้ง เพจจึงอยากสนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้สิทธิ์ในการต่อสู้กับมรดกเผด็จการและส่งเสียงในกติกาต่อไป และทำให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น การวนรถด่าแต่เพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้การแก้ไขในกติกานั้นผิดไปจากขั้นตอนที่ควรเคารพเสียงร่วมกันได้ จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะเปิดเพจต่อไปอีก2. แอดมินแต่ละคนเริ่มมีภาระงานที่หนักมากขึ้น ตามการเติบโตทั้งวัยและหน้าที่การงาน จึงไม่เหลือเวลามากพอจะมาดูแลเพจได้อย่างทั่วถึง ต่อให้พยายามทำต่อไป เพจก็อาจจะไม่มีคอนเทนต์ลงอยู่ดี จึงอยากให้เป็นการแยกย้ายกันอย่างสมศักดิ์ศรีพลาสติก ซึ่งทางแอดมินไม่ได้มีปัญหาใดใดกัน และยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม ทั้งแอดมินหลัก 3 คน และแอดมิน moderator อีก 5 คน ยังคงเป็นเพื่อนกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ กันได้เหมือนเดิม ไม่มีเกาเหลาแน่นอน3. ส่วนวัฒนธรรม Mean Girls ทางเพจเชื่อว่าจะคงอยู่ต่อไปในโซเชียลไทย แม้จะไม่มีเพจแล้วก็ตาม และทางทีมงานจะยังมีกรุ๊ป The Plastic Club อยู่เหมือนเดิม สำหรับไว้แลกเปลี่ยนมีมเล็ก ๆ น้อย ๆ พอขำขัน เป็น Community ของคนชอบภาพยนตร์ Mean Girls ได้ต่อไป4. เพจไม่ได้ปิดตัวเพราะโดนข่มขู่โดยอำนาจอันมิชอบ หรือโดนตามล่าแต่อย่างใด ซึ่งเพจเคยโดนมาแล้วแต่ผ่านมาได้แล้ว การปิดเพจนี้ เป็นการตัดสินใจภายใต้สภาวะเหตุการณ์ปกติ ไม่ต้องเป็นห่วงแอดมินจิล - ทำหน้าที่บรรณาธิการให้กับสำนักข่าว The Tropical และสานต่องานกำกับภาพยนตร์และซีรีส์แอดมินเอม - เข้าสู่การเป็นสตรีมเมอร์เกมอย่างเต็มตัวที่ช่อง AmicaKitty エミカーキティแอดมินบูสต์ - ให้เวลากับการศึกษาปริญญาเอกปีสุดท้ายที่ต่างประเทศขอบคุณข้อมูลจาก Meme Girls Thailand