คดีส่อพลิก หนุ่มตัวจริงจากคลิปตอกเสาเข็ม ออกมายอมรับ ไม่ใช่ครูบาไก่ คนปล่อยคลิปเงียบ !

วันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า มีชายชาวเวียดนามคนหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า "The person in the picture is me, please don't take photos and clips to harm others, everyone has their own mistakes" หมายถึง คนในรูปคือผมเอง ขอกรุณาอย่านำรูปและคลิปไปทำร้ายคนอื่น มันเป็นความผิดพลาดของผมเอง