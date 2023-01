ทูลกระหม่อมฯ รีวิวกระเป๋าที่ทรงโปรด Chanel จิ๋ว - Hermes ปลื้มมาก แต่ใส่อะไรไม่ได้ !

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเผยคอนเทนต์ เปิดกระเป๋า รีวิวใบที่ใช้เป็นประจำในช่วงนี้ ทรงโปรดกระเป๋าคาดเอว ดูแล้วกระฉับกระเฉง แต่ใส่อะไรไม่ได้











หลังจากที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงสร้างช่องยูทูบ TO BE NUMBER ONE CHANNEL ให้ประชาชนได้เห็นถึงการทำงาน และไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแบบไม่ถือพระองค์ ก็ทำให้มีผู้ติดตามช่องเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ล่าสุด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงสร้างคอนเทนต์เปิดคลังกระเป๋าให้ได้ชมในรายการ "Princess Vlog Ep.73" โดยใช้ชื่อคลิปว่า "เปิดกระเป๋าทูลกระหม่อม" ซึ่งพระองค์ได้รีวิวกระเป๋าต่าง ๆ ที่ใช้เป็นประจำในช่วงนี้ มีตั้งแต่กระเป๋าใส่ของใช้แบบจริงจัง อาทิ ไอแพด ทิชชู เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ไปจนถึงกระเป๋าแบบแฟชั่นเก๋ไก๋ที่ใช้ในงานสังคมต่าง ๆ









สำหรับกระเป๋าที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือ กระเป๋าคาดเอวสีครีมของ Hermes เพราะจะได้ไม่ต้องถืออะไร ดูแล้วกระฉับกระเฉง แต่ใส่อะไรไม่ได้ ซึ่งก็ปลื้มมาก เพราะเอาไปใส่เต้นก็ได้ พกสิ่งของเล็ก ๆ ได้นิดหน่อย เช่น ตลับแป้ง ลิปสติกอันเล็ก ๆ และทิชชู เป็นต้น

























และในส่วนกระเป๋าใบพิเศษ ซึ่งเป๋ากระเป๋า Chanel ใบจิ๋วมาก ๆ ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ใบนี้ใช้ได้จริง โดยเอาไว้พก USB























นอกจากนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ยังเผยอีกว่า เวลาเสด็จไปที่ใดก็จะพกพระ หรือไม่ก็พกเบี้ยแก้ไปด้วย เป็นความเชื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเปิดประเป๋าอีกใบ และพระองค์ทรงพกยาดมส้มโอมือ ยาดม กระดาษทิชชู รวมไปถึงแอลกอฮอล์สเปรย์ ในส่วนกระเป๋าสตางค์ของพระองค์นั้น พระองค์ตรัสว่า ตอนนี้เป็นสังคมไร้เงินสด จะซื้ออะไรก็จะพกบัตรเครดิตติดตัวไว้