คุณกิ๊ฟท์ สาวสู้มะเร็งระยะสุดท้าย เดินทางสู่ดาวดวงใหม่แล้ว โซเชียลแสดงความอาลัย

คุณกิ๊ฟท์ สาวสู้มะเร็งระยะสุดท้าย จากไปอย่างสงบ เดินทางสู่ดาวดวงใหม่แล้ว หลังขอทุกคนอย่าทุกข์กับการจากไป ครอบครัวมอบความรักถึงที่สุดการเดินทาง















วันนี้วันศุกร์ ย่ามาหาตามที่กิ๊ฟท์บอกไว้ เพื่อให้กิ๊ฟท์สุขใจขึ้นนะคะ คิดอะไรไม่ออกได้แต่นึกถึงบทแผ่เมตตา และนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้สร้างไว้ โปรดช่วยแผ่บารมีถึงกิ๊ฟท์ โปรดช่วยให้กิ๊ฟท์หมดทุกข์พ้นจากความเจ็บปวดทรมานที่กำลังเผชิญอยู่ ขอให้น้องหมดเวร หมดกรรมในภพนี้ เจ้ากรรมนายเวรของกิ๊ฟท์ โปรดอโหสิกรรมด้วยเทอญ ขอให้กุศลผลบุญที่กิ๊ฟท์เคยสร้างไว้โปรดนำพาให้กิ๊ฟท์ได้ไปอยู่บนดาวดวงใหม่ที่สงบสุขนิรันดร เพราะรักและไม่อยากเห็นน้องเจ็บปวดทรมาน จึงขออธิษฐานขอให้น้องหลับลงอย่างสงบสุขเสียที













หลับให้สบายนะคะน้องกิ๊ฟท์ พวกเราจะรักและห่วงใยน้องไคเนส กิ๊ฟท์ไม่ต้องกังวลหรือห่วงใยอะไรทั้งสิ้น ขอให้หลับอย่างเป็นสุขตลอดกาลนะคะกิ๊ฟท์ น้องจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะกิ๊ฟท์





จากเรื่องราวของ คุณกิ๊ฟท์ เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Giftsy Smile และ A.Kindness Family ซึ่งต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ได้อัปเดตก่อนหน้านี้ว่าอีก 3 วันจะไปอยู่ดาวดวงใหม่แล้ว หลังหมอแจ้งว่าตับหยุดการทำงาน ซึ่งเธอพร้อมแล้วกับการไปเริ่มต้นยังดาวดวงใหม่ ขอให้ทุกคนอย่าทุกข์กับการจากไปครั้งนี้ หใแต่งตัวสวย ๆ สีสันสดใสมางานศพนั้นโดยระบุว่า กราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยทำให้คำอธิษฐานที่แสนเศร้านั้นเป็นความจริง เมื่อวันศุกร์ช่วงค่ำ ได้เดินทางเข้าไปกอดน้องกิ๊ฟท์ตามคำที่น้องบอกไว้ว่า ย่าแพท เข้ามากอดหนูหน่อยนะคะทำใจอยู่หลายวัน จึงตัดสินใจเข้าไปหาเมื่อวันศุกร์ ภาพที่เห็นน้องหลับเพราะฤทธิ์ของมอร์ฟีน เราไม่เรียกให้น้องตื่นเพราะอยากให้หลับอย่างสงบ ได้แต่ค่อย ๆ จับมือน้องเอามากุมไว้แล้วบอกในใจว่า ย่าแพท มากอดกิ๊ฟท์แล้วนะคะเราบอกน้องกิ๊ฟท์ว่า พระจันทร์เต็มดวงเพราะใกล้ขึ้น 15 ค่ำแล้ว แสงจันทร์สว่างสดใสมาก พระแม่จันทราส่องแสงลงมาเพื่อพากิ๊ฟท์กลับสู่บ้านเก่าที่พวกเราต่างจากกันมาแล้วนะคะกิ๊ฟท์เรานั่งกุมมือน้องไว้และคุยอยู่ในใจแบบนั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้ กิ๊ฟท์หลับดูสงบ ไม่วุ่นวายใจใด ๆ คุณแม่และสามีของกิ๊ฟท์ เฝ้ากิ๊ฟท์แทบไม่ห่างกันเลย ทุกคนส่งพลังความรักจากใจช่วยกิ๊ฟท์อย่างเต็มที่ แล้วจู่ ๆ น้องไคเนส เข้ามาหาคุณพ่อที่นั่งเฝ้ากิ๊ฟท์อยู่ปลายเตียง แล้วส่งเสียงเรียกพ่อ Daddy what you doing !พ่อนั่งก้มหน้าอยู่ไม่ได้ตอบลูก ไคเนส จึงส่งเสียงถามพ่ออีก Daddy what you doing !! เสียงของไคเนสทำให้กิ๊ฟท์ที่นอนอยู่อย่างสงบนั้นลืมตาขึ้นมา พร้อมหันหน้ามาทางเสียงของลูกทันที !!! สายตาของความเป็นแม่ที่มองตามเสียงของลูกที่เราเห็น…น้ำตาเราร่วงแบบสุดกลั้นไว้จริง ๆ ความรักจากคนเป็นแม่ที่มีต่อลูกนั้นมันไม่สามารถบรรยายได้จากคำพูดใด ๆ ได้เลยจริง ๆขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ย่าแพท ลาสเวกัส