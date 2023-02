อุทาหรณ์ ! เด็ก 8 ขวบ ถูกหามส่ง รพ. หลังกินเยลลี่ที่ญาติซื้อมาฝาก เจอผสมกัญชา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ญ.วิราศิณี รัตนเลิศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ได้โพสต์แจ้งเตือนเคสคนไข้กินเยลลี่ผสมกัญชา ระบุว่า "เรื่องมีอยู่ว่า เวรอีอา วันที่ผ่านมามีเด็กผู้หญิง อายุ 8 ปี No U/D แม่ให้ประวัติว่า ได้ยินเสียงลูกอาเจียนจึงเดินไปดูเห็นยืนอาเจียนอยู่แล้วสักแป๊บก็ซึม สะลึมสะลือ ลักษณะเหมือนหลับ ปลุกไม่ค่อยตื่น พาไปหาคลินิกพยาบาลใกล้บ้านแจ้งว่าให้รีบพามาโรงพยาบาล at ER E2V2M5 pupil 3 mmRTLBE Stupor Motor at least gr III all ที่น่าแปลกใจคือเด็กซึมมาก ไม่เคยเห็นเด็กซึมขนาดนี้ (ยกเว้นกรณี Trauma) ต้อง deep pain ถึงจะตื่น



สุดท้ายขอฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ให้เฝ้าระวังอาหาร/ขนมต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบของกัญชาในเด็กด้วยค่ะ เคสนี้โชคดี เช้ามาเด็กตื่นดีไม่มีปัญหาอะไร กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย แต่ถ้าไม่ใช่แบบเคสนี้กรณีแย่สุด ๆ ก็คือเด็กจะได้ใส่ ETT แล้วประสานส่งต่อ ซึ่งก็น่าสงสารน้องมาก ๆ ที่จะต้องมาทรมานกับการใส่ ETT โดยไม่จำเป็น"



ตื่นมาก็มาอาเจียนต่อ แขนขา ก็ทำตามสั่งบ้างไม่ทำบ้าง พยายามถามประวัติ Trauma แม่แจ้งว่าไม่มี พยายามลูบคลำ ตัวศีรษะหาแผล ก็ไม่มี จึงถามประวัติอาหารแม่แจ้งว่ามีแค่กิน Jelly ที่ญาติซื้อมาฝาก 1 กระปุก ในระหว่างกำลังตรวจเด็กมีอาเจียนพุ่ง 2 ครั้ง กลัวจะมีปัญหา increase intracranial pressure มาก ปรึกษา Staff เด็กเวร พี่เค้าแจ้งว่าให้ w/u metabolic cause + CT brain NC เลย ถ้า CT Brain Normal admit ให้ IV hydration observe N/S สรุปคือผลดีหมด มาตรวจเจอ Urine Marijuana Positive จ้าขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Wirasinee Ratanalert