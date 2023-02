ครูสอนอังกฤษ ใจดีให้นักเรียนเตะบอล ข้อแม้ห้ามพูดภาษาไทย พอเล่นจริงทำไมฟังแปลก ๆ...

ครูปิ๊งไอเดียให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษนอกห้อง เตะบอลกันให้เต็มที่ ข้อแม้ห้ามพูดคำไทย สอนให้ฟังดิบดี พอลงสนามจริงทำไมพูดคำนี้...กลยุทธ์หลอกคู่แข่ง ยิ่งกว่าสับขาหลอกโรนัลโด้เลยนะเนี่ย











เรียกว่ายุคสมัยนี้เรื่องของความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน ซึ่งครูหลายคนก็พยายามปรับปรุงการสอนให้เข้าถึงเด็ก ๆ เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โซเชียลแชร์คลิปของผู้ใช้ TikTok @tamosfolktravel คุณครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ลงคลิปกลุ่มเด็กชายยืนเรียงแถวกันที่สนามบอล พร้อมระบุว่า วิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษ แต่วิธีการเรียนคือ ให้ทุกคนไปเตะฟุตบอลได้ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามพูดภาษาไทย เด็ก ๆ ดีใจจนร้อง Yeah !









ด้านครูกลับมาสอนต่อเกี่ยวกับศัพท์เรื่องฟุตบอล ครูถามว่า Pass แปลว่าอะไร เด็ก ๆ พากันตอบว่า ส่งบอล ๆ ถ้ายิงต้องบอกว่า Shoot ส่วนถ้าจะเรียกให้เพื่อนส่งให้ ครูแนะว่าพูด Come On ถ้า Run คือให้ วิ่ง พร้อมย้ำกติกาว่า Don't speak Thai ใครพูด เท่ากับ ฟาวล์ Yellow Card (ใบเหลือง) หาก Red Card (ใบแดง) Get Out โอเค ? ซึ่งเด็ก ๆ ต่างพากันพยักหน้าเข้าใจ









อย่างไรก็ดี บรรยากาศช่วงหนึ่งของการเล่นฟุตบอลที่ให้เด็ก ๆ พูดกันแต่ภาษาอังกฤษล้วน ๆ ก็มีการนำไปใช้เช่น Go กับ Come On แต่จู่ ๆ เด็กคนหนึ่งตะโกนว่า Come on Baby นี่มันกลยุทธ์หลอกคู่ต่อสู้ให้งงงวย ส่วนเพื่อนอีกคนก็อุทานว่า Oh my god ฝั่งตรงข้ามไปไม่เป็นเลยทีนี้ จนครูระบุแคปชั่นว่า "หลังเรียนภาษาอังกฤษก่อนเตะ ผลที่ได้ คัมมอน เบบี้ ! ติด 0 !"

































ทั้งนี้คลิปดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลจนมียอดวิวกว่า 2.1 ล้านครั้ง โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันเพียบ บ้างก็ชื่นชมไอเดียครูที่ให้เด็ก ๆ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับสิ่งที่ชอบ แต่หลายคนก็งงว่า คัมมอน เบบี้ มันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอล ไม่รู้น้อง ๆ ไปฟังมาจากไหนเหมือนกัน 555+