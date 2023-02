ดราม่า ! My Mate Nate ได้รางวัล Best Creator คนซัดไม่เหมาะ ฉะมีก๊อป... คล้ายยันปก !?

เป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงไม่น้อยในโลกออนไลน์ขณะนี้ กรณีที่ My Mate Nate ยูทูบเบอร์ดัง เป็นผู้ชนะรางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Variety ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา ทำให้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวกันกว่า 3 พันครั้ง โดยท็อปคอมเมนต์ส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสม



ขณะเดียวกันก็มีคนมาแสดงความเห็นในทำนองว่า ก๊อปทุกดอก แล้วบอกครีเอต บ้างก็ว่าบางช่องก็มีนำคอนเทนต์จากต่างประเทศมาดัดแปลง แต่ไม่ได้เหมือนทั้งดุ้นขนาดนี้ บ้างก็สงสัยในมาตรฐานของการตัดสิน ว่าคัดเลือกจากอะไรกันแน่ จากผลรางวัลนี้ ทำให้ผลรางวัลอื่น ๆ สูญเสียความน่าเชื่อถือไปด้วย ฯลฯ โดยสามารถตามไปดูความคิดเห็นจากชาวเน็ตเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบเต็ม ๆ กันได้ที่โพสต์นี้ จาก เพจ Thailand Social Awards







































โดยหลายคนชี้ว่าช่องของ My Mate Nate มีคอนเทนต์ที่คล้ายกับของช่องยูทูบเบอร์ต่างชาติ จนสงสัยว่าก๊อปมาหรือเปล่า แถมยังนำภาพแคปมาชี้ว่าบางคอนเทนต์ก็เหมือนกันยันปก จึงรู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับรางวัลที่ได้รับ บ้างก็มองว่าช่องอื่น ๆ ที่เข้าชิง มีความครีเอตไม่แพ้กัน และเหมาะสมกับรางวัลดังกล่าวมากกว่า