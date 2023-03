โพสต์สุดท้าย ฌาน น้องชายเฌอปราง BNK48 กับความเหงาที่ฝากเอาไว้ ก่อนเสียชีวิต

เปิดโพสต์สุดท้ายของ ฌาน อารีย์กุล น้องชายของ เฌอปราง BNK48 ก่อนเสียชีวิต กับความรู้สีกสุดท้ายก่อนจาก ภาพท้องฟ้าเหงา ๆ ด้านเพื่อน ๆ เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ





ทั้งนี้ ก่อนที่ฌานจะเสียชีวิต ได้โพสต์รูปในไอจีสตอรี่ เป็นรูปขณะที่กำลังเรียนอยู่ และข้อความว่า "Dysania (n.) an extreme difficulty rising from bed or an inability to leave the bed" หรือแปลว่า "Dysania (คำนาม) ความรู้สึกว่าการลุกออกจากเตียงเป็นเรื่องที่ยากมาก หรือไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้"









ในขณะเดียวกัน รูปในอินสตาแกรมรูปสุดท้ายของฌาน เป็นรูปที่เหมือนอยู่ตรงระเบียง ข้างนอกเป็นท้องฟ้า โดยที่ไม่มีแคปชั่นบรรยายภาพใด ๆ ซึ่งได้มีคนเข้ามาร่วมไว้อาลัย และเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ของฌานเป็นจำนวนมาก











ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ กับการจากไปของ ฌาน อารีย์กุล น้องชายของ เฌอปราง BNK48 หลังจากที่ฌาน ได้พลัดตกลงมาจากคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งในย่านธนบุรี และเสียชีวิต ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้อยู่อ่านข่าว : ช็อก ! ฌาน อารีย์กุล น้องชายเฌอปราง BNK48 ตกคอนโดหรู 27 ชั้นดับปริศนาในวัย 19 ฌาน อารีย์กุล นอกเหนือจากจะเป็นน้องชายของ เฌอปราง BNK48 ยังมีความสามารถเป็นถึงนักกีฬาโบว์ลิ่งเยาวชนทีมชาติไทย เคยเข้าแข่งขันในรายการใหญ่ ๆ อย่าง ยูธแชมป์เปี้ยนชิพส์, เวิล์ดจูเนียร์ และเอเชียน จูเนียร์ในปี 2564 และปัจจุบัน ณานกำลังศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ