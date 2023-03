นักท่องเที่ยวกลุ้ม จุดตรวจขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ ยืนรอนานสุดใจ ต่างชาติตกเครื่องเพียบ

เปิดภาพนักท่องเที่ยวเบียดเสียดรอขั้นตอนตรวจสอบ ผดส. ขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ เผยชาวต่างชาติตกเครื่องเยอะมาก โดยเฉพาะไฟลต์กลางคืน











วันที่ 12 มีนาคม 2566 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพ ผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ในภาพเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยแต่ละคนต่างต้องเข้าแถวเป็นเวลายาวนานเพื่อรอตรวจสัมภาระ



โพสต์ดังกล่าว ระบุข้อความว่า "3hr before departure time is really required at Bkk airport now. All procedures (Check-in, baggage inspection, immigration) have long queue.







ตั้งแต่เช็กอิน ตรวจสัมภาระ ไปจนผ่าน ตม. อย่างน้อย ๆ ก็ชั่วโมงครึ่ง คนไทยผ่าน ตม. ด้วยเครื่องอัตโนมัติอาจจะเร็วกว่าหน่อย คนต่างชาติจะตกเครื่องกันไหม ทุกคนดูกระวนกระวาย ควรจะดีใจหรือเสียใจกับประเทศไทยดี แอบคิดว่าถ้าไม่เสียเวลาเยอะขนาดนี้ คนต่างชาติคงได้ใช้เงินกันที่สนามบินซื้อของฝาก ของกินกันได้อีก



ป.ล. เหมือนว่าอ่านข่าวเจอ ต้นตอคือการปรับปรุงบริเวณส่วนตรวจสัมภาระ ทำให้ช่วงตรวจลดลง (ในช่วงที่ ผดส. เพิ่มขึ้น) ถ้า นทท. จีนมาเยอะกว่านี้คงสนามบินแตก"









ขณะที่โลกออนไลน์ออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นนี้ โดยหลายคนที่ต้องเดินทางผ่านสนามบินต่างยอมรับว่าช่วงนี้ใช้เวลาต่อคิวนาน ต่างคนต่างเบียดเสียด บางรายเผยว่า แม้จะเผื่อเวลามาก่อนแล้ว 3-4 ชม. แต่ขั้นตอนก็ล่าช้าจนเกือบตกเครื่องจริง เป็นต้น











































ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว