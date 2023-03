ว่อน ขายบัตรเครดิต The Wisdom ใช้อวดลง TikTok - จอดรถฟรี ชีวิตต้องฝืนขนาดนี้ไหม

ว่อนเน็ต ประกาศขายบัตรเครดิต The Wisdom ที่อายัดบัตรไปแล้ว เพื่อเอาไว้ใช้ถ่ายรูปอวด ได้สิทธิ์จอดรถฟรี ถูก ๆ แค่ 14,000 บาท แบบนี้ก็มีด้วย









ปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่สำคัญในยุคสังคมไร้เงินสดนั่นก็คือ บัตรเครดิต ถ้าหากใช้อย่างถูกทางก็จะได้สิทธิประโยชน์มากมายมหาศาล แต่ถ้าใช้ผิดวิธี คำว่า หนี้ ก็เตรียมรอรับ หลายคนชีวิตพังเพราะรูดไม่คิดมานักต่อนัก

ทั้งนี้ มีคนประกาศขายบัตรเครดิต The Wisdom บัตรแท้ มีการอายัดแล้ว 100% ไม่สามารถรูดได้อีก บัตรหมดอายุเดือนมกราคม 2025 คนที่ซื้อไปสามารถเอาไปถ่ายรูปรูปอวด สร้างโปรไฟล์ สร้างคอนเทนต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมทั้งยังเอาไว้โชว์เวลาจอดรถในห้างดังได้โดยไม่ต้องใช้สติ๊กเกอร์ สนนราคาขายบัตรอยู่ที่ 14,000 บาท จนมีคอมเมนต์ว่า แค่ต้องการถ่ายรูปอวดนิดเดียว ต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรือ















อะไรคือบัตรเครดิต The Wisdom

บัตรเครดิต The Wisdom ถือเป็นบัตรเครดิตตัวสูงที่สุดของธนาคารชื่อดัง โดยคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ที่สามารถสมัครบัตรเครดิต The Wisdom Visa Signature อย่างในโพสต์ได้ ต้องมีผลิตภัณฑ์เงินฝาก 10 ล้านบาท หรือซื้อประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันปีละ 1 ล้านบาท หรือสามารถนำประกันไปรวมกับเงินฝากได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารระบุ และถ้าหากต้องการเป็นสมาชิก The Wisdom ที่เหนือขึ้นไปอีก ยกระดับบัตรเป็น The Wisdom Visa Infinity ต้องมีเงินฝากในระดับ 150 ล้านบาทขึ้นไป และถือเป็นกลุ่มที่ทางธนาคารจะเชิญมาทำบัตร (Invitation only) เท่านั้น







วันที่ 22 มีนาคม 2566 เฟซบุ๊ก แรดสยาม มีการโพสต์ถึงไวรัลเกี่ยวกับคนใช้บัตรเครดิตรายหนึ่ง ที่โพสต์อินสตาแกรมพร้อมกับบัตรเครดิต The Wisdom ซึ่งเป็นบัตรเครดิตตัวสูงสุดของธนาคารดัง ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมาย และคนที่ได้รับบัตรต้องได้รับเชิญจากทางธนาคารเท่านั้นในส่วนของเอกสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรนั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น บริการที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในโซนที่กันไว้โดยเฉพาะ ไม่ต้องหาที่จอดรถให้เสียเวลา เพียงแค่โชว์บัตรเครดิตที่ใช้, บริการฟิตเนส, บริการเลขาส่วนตัว, บริการรถลีมูซีนรับ - ส่ง พ่วงด้วยห้องรับรองแบบพิเศษที่สนามบินชั้นนำทั่วโลก และอื่น ๆ อีกมากมาย