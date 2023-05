ตะลึงตา ชายหญิงขย่มรถกลางวันแสก ๆ กล้องถ่ายติดหรา คนแห่ซูม...รอยสัก !

คู่รักเล่นสยิวขึ้นขย่มบนรถ ข้างถนนกลางวันแสก ๆ เจอกล้องถ่ายติดหรา โซเชียลวิจารณ์เดือด คนแห่ซูมดูรอยสัก





ภาพจาก Twitter





เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์เดลี่สตาร์ เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้ใช้โซเชียลได้แชร์ภาพเหตุการณ์ชวนอึ้ง เผยให้เห็นคู่รักอารมณ์เปลี่ยวคู่หนึ่ง เปลี่ยนที่นั่งตรงเบาะรถยนต์ด้านหน้า ให้กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจทางเพศ โดยฝ่ายหญิงขึ้นไปนั่งขย่มอยู่ด้านบนฝ่ายชายอย่างเมามัน โดยหารู้ไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีกล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้





ตามรายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนกลางวันแสก ๆ ช่วงเวลาประมาณ 07.40 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้คนจำนวนมากสัญจรผ่านไปมา คนขับรถที่ผ่านไปในบริเวณดังกล่าวต่างตกตะลึงไปตามกัน เมื่อได้เห็นว่ารถยนต์คันนั้นโยกไปมาอย่างแรง ในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนด้านในพากันตั้งหน้าตั้งใจร่วมรักโดยไม่สนใจรอบข้าง แม้ว่าจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์และจักรยานเข้าไปใกล้ ๆ ก็ตาม

โดยรอยสักที่กลางหลังของหญิงสาว สามารถเห็นได้ชัดเจนหลังจากถูกฝ่ายชายถอดชุดชั้นในยกขึ้น ซึ่งข้อความรอยสักนั้นอ่านได้ว่า "to see the stars (เพื่อดูดาว)"



ภาพจาก Twitter

ภาพจาก Twitter

ท้ายที่สุดทางเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมตัวทั้งสองรายดังกล่าวได้สำเร็จ เป็นชายอายุ 46 ปี และหญิงวัย 36 ปี (ไม่เปิดเผยชื่อ) อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยแน่ชัดว่า จะมีการตั้งข้อหาดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างไรหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันจนเป็นกระแสที่วิพาษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นตำหนิพฤติกรรมของชายและหญิงทั้งสองอย่างดุเดือด พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการดำเนินโทษเอาผิดทั้งคู่ ในขณะที่อีกส่วนจำนวนไม่น้อยพากันสังเกตรอยสักชวนสะดุดตาที่กลางหลังของหญิงสาว ถึงขนาดซูมดูเพื่อต้องการจะรู้ว่าเป็นข้อความอะไรภายหลังจากการตรวจสอบทราบว่า สถานที่เกิดเหตุอยู่บนถนนในเมืองชาการา กาโปเอรา ของรัฐมาตูโกรสซูโดซูล ประเทศบราซิล ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นได้รับแจ้งเหตุจึงได้ดำเนินการสืบสวน โดยใช้ข้อความจากป้ายทะเบียนรถและรอยสักบนหลังของผู้หญิงเพื่อระบุตัวตนขอบคุณข้อมูลจาก เดลี่สตาร์