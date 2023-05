นิทรรศการ "Earth Discovery "No Pollution is the Solution"

จัดงานนิทรรรศการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่อง Decarbonization เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการลดก๊าซคาร์บอน พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายตลอดเดือนมิถุนายน