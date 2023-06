หญิงอาสาล้างห้องน้ำฟรี ให้คุณยายที่ไม่ได้อาบน้ำ 3 ปี คนดูช็อก ภาพที่มีกลิ่น..

สำหรับคาทาริน่า เธอเป็นคอนเทนครีเอเตอร์สายทำความสะอาด โดยคลิปวิดีโอของเธอล้วนเป็นการไปทำความสะอาดตามสถานที่สุดยอดสกปรกแทบจะทั้งนั้น และได้รับความนิยมบนโซเชียล จนถูกขนานนามว่า เป็นเจ้าแม่ทำความสะอาด แต่ละคลิปของเธอมีผู้ชมมากกว่าหลายล้าน ส่วนคลิปที่เธอไปความสะอาดห้องน้ำให้คุณยายนี้เป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจมาก มีผู้เข้าไปชมากถึง 67.7 ล้านครั้ง และกดถูกใจกว่า 4.5 ล้านครั้ง









คาทาริน่า ได้โพสต์คลิปวิดีโอทาง TikTok @aurikatariina แสดงให้เห็นว่า เมื่อเธอเปิดประตูห้องน้ำของคุณยายเข้าไป ก็พบว่าภายในเต็มไปด้วยเศษซากกระดาษชำระและแผ่นรองซับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กองพะเนินสูงเป็นภูเขาจนห้องน้ำแทบจะไม่มีพื้นที่ว่าง โถชักโครก พื้น และอ่างล้างหน้าก็สกปรก มีคราบดำทุกจุด มันไม่สมควรถูกเรียกว่าห้องน้ำ แต่ดูเหมือนเป็นห้องเก็บขยะของจริง หลายคนเห็นแล้วรู้สึกคลื่นไส้เวียนศีรษะ แสบจมูกแทนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม คาทาริน่าไม่ได้รังเกียจ เธอต้องการทำความสะอาดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เธอมุ่งมั่นตั้งใจค่อย ๆ แทรกตัวหาพื้นที่ว่างเข้าไปเก็บขยะจำนวนมหาศาลใส่ถุงดำจนหมด ก่อนที่จะนำออกไปทิ้งและใช้น้ำยาทำความสะอาด เอาแปรงขัดถูขจัดคราบฝังลึกตามจุดต่าง ๆ ในห้องน้ำจนสะอาดเอี่ยม แถมซื้อแปรงสีฟันใหม่ให้ด้วย หลังภารกิจสำเร็จ ภาพเปรียบเทียบ Before & After ต่างกันลิบลับ ราวกับรีโนเวทได้ห้องน้ำใหม่คาทาริน่าเขียนข้อความปิดท้ายในคลิปวิดีโอระบุว่าด้วยความหวังว่าหลังจากนี้คุณยายจะมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยคิดว่าหากคุณยายได้เห็นห้องน้ำที่ได้รับการทำความสะอาดจนหมดจดแล้ว คุณยายจะมีแรงบันดาลใจอยากอาบน้ำต่อไปหลังจากนี้ชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปชื่นชมในความตั้งใจดีของเธอ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอนามัยของเธอไม่น้อย เนื่องจากเห็นว่าเธอสวมใส่เพียงหน้ากากอนามัย และถุงมือป้องกันความสกปรกเท่านั้น แต่ไม่ได้สวมใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคอื่น ๆ ที่รัดกุม เกรงว่าเธออาจจะได้รับอันตรายจากแหล่งเพาะเชื้อเช่นนี้ได้ อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาในภายหลังขอบคุณข้อมูลจาก Must Share News