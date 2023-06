ไวรัลสาวอวดพ่อ ความหล่อคือนัมเบอร์วัน รูปติดบัตรยังทำร้ายไม่ได้ หน้าเหมือนดาราคนนี้

ยุคนี้สมัยนี้ การลงรูปบนออนไลน์แต่ละที อาจจะต้องผ่านทั้งแอปฯ ผ่านทั้งการแต่งหน้า เสริมหล่อเสริมสวยกันจนเป๊ะปัง แต่ในสมัยก่อนที่วิทยาการยังไม่ล้ำหน้าขนาดนี้ การถ่ายรูปแต่ละทีเหมือนวัดใจ ใครหน้าหล่อหน้าใส คือการันตีได้ว่าคนนั้นหล่อจริง



นอกจากนี้ ยังมีหลายเสียงที่ทักว่า หน้าตาของคุณพ่อสมัยก่อนนั้น เหมือนกับดาราดังอย่าง หยาง หยาง นักแสดง นายแบบ​ และนักร้องชายชาวจีน ที่มีผลงานซีรีส์เรื่องดังอย่าง ดุจดวงดาวเกียรติยศ You Are My Glory และผลงานอีกมากมาย เรียกได้ว่าถ้ามองผ่าน ๆ ไม่ใช่แค่คล้าย แต่อาจเข้าขั้นเหมือนเลย





ล่าสุด 18 มิถุนายน 2566 TikTok @._zalot ได้ออกมาอวดภาพพ่อ ที่รูปปัจจุบันคือหล่ออิ่มใจ แต่พอรูปที่ 2 ไปเท่านั้น คือต้องบอกว่าคุณพ่อหล่อฟ้าประทาน แม้กระทั่งรูปติดบัตรประชาชน รูปสมัยเป็นนักเรียน รูปข้าราชการ ยังเอาคุณพ่อไม่ลง หล่อคงกระพันอย่างไรอย่างนั้นเลยด้านความหล่อของคุณพ่อก็เตะตา จนมียอดวิวกว่า 8 ล้านครั้ง และมีคนเข้ามาถามว่าคุณพ่อหล่อเว่อร์ขนาดนี้ รอดพ้นสายตาแมวมองได้ไง บ้างก็บอกว่าถ้าคุณพ่อเกิดช้ากว่านี้ อาจจะได้เล่นซีรีส์ของนาดาว และบอกว่าคุณแม่เทสดีมาก สู่โครงการแม่ชนะไปเลย