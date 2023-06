ไวรัลเห็ดพ่นควัน ใครสูดเข้าไปหาหมอด่วน ชาวเน็ตขนลุกระวังเป็นแบบ The Last of Us

ขณะที่ความคิดเห็นชาวเน็ต หลังทราบข้อมูลดังกล่าวหลายคนต่างพากันนึกถึงความสยองของเชื้อราซอมบี้ในซีรีส์ดัง The Last of Us (ซีรีส์ทางช่อง HBO ดัดแปลงจากเกมฮิต ว่าด้วยการแพร่พันธุ์ของเชื้อราที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นซอมบี้) พร้อมเตือนคอหวยอย่ามัวแต่หาเลขเด็ด ห่วงชีวิตตัวเองก่อน









จากกรณีมีการรายงานข่าว พบเห็ดยักษ์เกาะติดบริเวณลำต้นไม้ใหญ่ที่ จ.พะเยา รูปร่างประหลาดบานแผ่ซ้อนกันเป็นชั้น สีของดอกเห็ดเป็นสีเทาปนดำเป็นเห็ดแข็ง คล้ายเห็ดหลินจือ และมีควันสีขาวลอยออกมาจากดอกเห็ดตลอดเวลา สร้างความฮือฮาให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก จนกลายเป็นไวรัลสร้างความฮือฮาสุด ๆเนื่องจากควันที่ออกมาจากดอกเห็ดนั้น เรียกว่าสปอร์เห็ด จากภาพข่าวเห็ดพ่นควัน คือเห็ดที่กำลังปล่อยสปอร์ออกมา หากสูดดมสปอร์เข้าไปในปอด สปอร์จะสามารถสร้างสารพิษจากเชื้อรา mycotoxins และไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ พร้อมยกเคสต่างประเทศมีคนเสียชีวิตมาแล้ว