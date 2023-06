นักศึกษา ป.เอก แปลกลอนสุนทรภู่ ไทยเป็นอังกฤษ ว้าวมากสัมผัสกลอนสุดเป๊ะ

เรื่องพระอภัยมณี

นิราศภูเขาทอง

โดยระบุว่าขณะที่บทความดังกล่าว นายเมธิสได้บอกเล่าประวัติโดยคร่าวของ สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร กวีเอกซึ่งเปรียบดั่ง วิลเลียม เช็กสเปียร์ แห่งเมืองไทย ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันโด่งดังมากมาย และยังคงถูกหยิบยกมาอ้างถึงบ่อยครั้งในวรรณกรรมร่วมสมัย โดย สุนทรภู่ ได้เข้ารับราชการในรัชกาลที่ 2 อันเป็นยุคทองของกวีนิพนธ์และวรรณคดีไทยนายเมธิสยังอธิบายถึงลักษณะโครงสร้างฉันทลักษณ์ของกลอนแปด ก่อนจะคัดเลือกบทกวีที่โด่งดังของสุนทรภู่มาแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยเรียบเรียงให้ยังคงฉันทลักษณ์ของกลอนแปด ซึ่งเขาพยายามจะซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับให้ได้มากที่สุด แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนบางจุดเพื่อรักษาโครงสร้าง คำคล้องจองของกลอนไว้ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้หล้าสุธาธารขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพพี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมราเชยผกาโกสุมประทุมทองเจ้าเป็นถ้ำอำไพขอให้พี่เป็นราชสีห์สมสู่เป็นคู่สองจะติดตามทรามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปEven if this world comes to an endI’ll still spend eternity with you.Even if you must be born anewThen I, too, will be born and reunite.If you become the vast blue seaThen I’ll be a fish; it’s alright.If you’re a lotus, a pretty sightI’ll be in flight close by: a bee.If you somehow become a caveThen a brave lion by you, I’ll be.From you, my love, I will never flee:Your devotee in every life.ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดไฉนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนDrink at night, and by dawn, it’s goneUnwithdrawn: my yearning for you.นอกจากนี้ยังมีบทกลอนจากวรรณกรรมอื่น ๆ ของสุนทรภู่ อาทิ สุภาษิตสอนหญิง เพลงยาวถวายโอวาท นิราศอิเหนา โดยสามารถอ่านบทกลอนฉบับเต็มได้ที่ thaienquirer.com