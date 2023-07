ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ ข้อพระกรหัก เล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ - ปชช. ถวายกำลังใจ

ภาพจาก Instagram nichax ภาพจาก Instagram nichax



วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax หลังทรงได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อพระกร โดยมีข้อความประกอบว่า "เป็นยังงี้ไปแล้ว เลยเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้แล้ว #เพราะเราเป็นกำลังใจให้กัน #ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย #มีแค่ซ้อมใหญ่"



นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์หนึ่งที่ถามว่า "Omg. What happened ?" ก่อนที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา จะทรงตอบกลับว่า "I tripped on the carpet and broke my wrist"



















ทั้งนี้ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาถวายกำลังใจ ขอให้หายประชวรโดยเร็ว ซึ่งทาง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ได้ทรงตอบขอบใจในหลายคอมเมนต์ และยังทรงตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับพระอาการว่าและ