ลูกค้าบรีฟงานทำป้าย กรุณาใช้ประตูนี้คะ ลั่นพจนานุกรมไทยไม่มีไม้เอก สรุปใครผิด ?!

หากจะพูดถึงอีกหนึ่งอาชีพที่ดูเหมือนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำชิ้นงานขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวได้ งานกราฟิกดีไซน์ก็ดูตอบโจทย์สำหรับคนสายอาร์ตดี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากว่างานจะสำเร็จออกมาแต่ละชิ้นต้องผ่านกระบวนการที่แสนจะปวดหัวขนาดไหน โดยเฉพาะเรื่องการรับบรีฟจากลูกค้า











ด้านเจ้าของคลิปที่เห็นว่าลูกค้าใช้คำผิด จริง ๆ ต้องเป็น "ค่ะ" จึงได้แย้งกลับไป แต่ลูกค้าก็ยืนยันจะใช้คำว่า "กรุณาใช้ประตูนี้คะ" และยังบอกด้วยว่า "พจนานุกรมไทยไม่มีไม่เอกคะ คนชอบใช้ผิด" ซึ่งเจ้าของคลิปก็ยอมใจในความเชื่อมั่นแบบผิด ๆ ของลูกค้า จึงตอบกลับไปว่า "โอเคค่ะ หนูทำรอบเดียว พรินต์เคลือบแล้วไม่แก้นะคะ"