จำใจการุณยฆาต พังสีเวย หลังป่วยหนักยื้อ 20 วัน ความทรมานนี้ควรยุติโดยเร็วที่สุด !

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 นางสาวโซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้ง กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเพื่อนช้าง ได้มีการโพสต์ข้อความ วันนี้จริง ๆ เป็นวันที่ 20 ที่พังสีเวย มาทำการรักษาที่โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างแห่งนี้ จากอาการท้องผูก การรักษาดำเนินไปตามที่ได้นำเรียนรายวันมาโดยตลอด ทั้งนี้การรักษาได้มีการปรึกษาหารือกับสัตวแพทย์ที่เคยให้การรักษามาก่อนหน้า และอาจารย์หมอผู้ชำนาญการและที่เคยให้การรักษาพังสีเวยมาก่อนด้วย เมื่อวานได้สรุปที่ว่าวันนี้จะดำเนินการให้ยาซึม และจะใช้อุปกรณ์ช่วยอ้าปากให้ยา เพื่อให้มูลก้อนเจ้าปัญหาออกมา





โดยให้คุณยายได้หลับไปนิรันดร์ เจ้าของเข้าใจและอนุญาต คุณยายหลับไปเมื่อเวลา 21.23 น. คืนนี้ ท่ามกลางความเศร้าใจของเราเพื่อนช้างทุกคน สมาชิกครอบครัวของคุณยายได้มาลาคุณยายด้วยความอาลัยด้วย ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดค่ะ หลับให้สบายนะคะคุณยาย ไม่เจ็บไม่ปวดแล้ว Rest in peace Granny Si-Wei......there's no more pain... ในชีวิต...การบอกลาไม่เคยง่ายเลยค่ะ ขอให้คุณยายสีเวยหลับให้สบายนะคะ....My heart is always draped in black... #RIP Si-Wei

ได้ทำการสวน ตรวจเลือด และทำการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์จากการ ultrasound ช่องท้องพังสีเวย พบว่า- ลำไส้ใหญ่ส่วน cecum (ไส้หมัก; ลำไส้ใหญ่ส่วนแรกที่ต่อมาจากลำไส้เล็ก) มีการฉีกขาด(แตก) มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว พบ น้ำจากทางเดินอาหารอยู่ในช่องท้อง และพบ fibrin (โปรตีนที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัว) จำนวนมาก (ผล ultrasound ด้านขวาจะเจอเยอะกว่าด้านซ้าย) บริเวณผนังลำไส้ที่ฉีกขาดมีเนื้อเยื่อพังผืดมาเกาะ- ท้องที่ขยายใหญ่ เป็นน้ำที่หลุดจากผนังลำไส้มาอยู่ในช่องท้อง ไม่ใช่แก๊สภายในลำไส้- ไตมีการบวมอักเสบ เนื่องจากมีอาการป่วยต่อเนื่องมานาน- ลำไส้ใหญ่มากบังตับทำให้มองไม่เห็นตับ- ไม่พบก้อนมูลที่เป็นปัญหา คาดว่าก้อนมูลอาจอยู่บริเวณลำไส้ส่วน cecum (ไส้หมัก) หรือ ก่อนเข้าลำไส้ส่วน rectum (ไส้ตรง)ช้างอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เนื่องจากการคุมการติดเชื้อและได้สารน้ำทุกวันค่ะ หากปล่อยนานกว่านี้ช้างจะทรมาน ลำไส้ที่ขยายใหญ่ดันไปกดช่องอก ทำให้ช้างหายใจไม่ออกและช็อกเสียชีวิต ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์หมอ คุณหมอทุกท่านที่มาช่วยในวันนี้อย่างมาก เป็นเรื่องที่ต้องรีบตัดสินใจค่ะ ดิฉันจึงขอคุยกับเจ้าของช้าง โดย ผอ.หมอเก๋ ของเราอธิบายผลจากการตรวจคุณยายทรมานมาก แสดงอาการปวดท้องอย่างที่สุด อ้าปาก ลิ้นซีดเป็นสีขาว ความทรมานนี้ควรยุติโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คุณยายสีเวยพ้นความเจ็บปวดขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Soraida Salwala