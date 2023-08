เจอเมนูนี้ในโรงแรมเกาหลี 5 ดาว พนง. บอก มันคือเนื้อหมา สยองจนผวา แต่โซเชียลชี้ไม่ใช่ !

กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความตกใจให้กับคนรักสัตว์ โดยเฉพาะคนเลี้ยงสุนัข ซึ่งในเมืองไทยถูกมองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก แต่ในบางประเทศก็มีวัฒนธรรมการนำสุนัขมาทำอาหารเช่นกัน อย่างไรก็ดี ด้วยเรื่องของภาพลักษณ์ทำให้เริ่มมีการคุมเข้มตลาดการซื้อเนื้อสุนัข จนค่อย ๆ กลายเป็นของหากินยากและไม่ค่อยได้รับความนิยมมากแล้วในปัจจุบัน

เจ้าของโพสต์ยังเผยเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทำให้ยิ่งเชื่อว่าเป็นเนื้อสุนัข เพราะหลังเรื่องนี้ ก็ได้แอบถามเพื่อนที่เป็นผู้ตัดสินชาวเกาหลี เขาบอกใช่ เพราะปกติเนื้อหมาปกติราคาแพงมาก เลยไม่นิยมทาน ส่วนที่ว่าตนเองนั้นฟังผิดจาก Duck (เป็ด) เป็น Dog (สุนัข) หรือไม่ ยืนยันว่าได้ยินว่า Dog จริง ๆ ย้ำว่ากรณีนี้ตนเองเจอมากับตัว ไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาพูดเล่น









































เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ผู้ใช้ เฟซบุ๊ก ปรีชาชาญ วิริยานุภาพพงศ์ แชร์ประสบการณ์ครั้งไปทำข่าว เอเชียนเกม 2014 ที่อินชอน เกาหลีใต้ โดยเข้าพักที่โรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งหนึ่ง ก่อนจะสะดุดตากับเมนูหนึ่งในห้องรับประทานอาหารเช้า ตนเองนั้นตักเมนูนี้ใส่จานมาแล้ว แต่ก็ผิดสังเกตว่าทำไมสีเนื้อดูเข้มจังเมื่อถามคนทำอาหารว่า Sorry, this is pork ? (นี่เนื้อหมูเหรอครับ) เขาตอบกลับมาว่า No, sir. It’s dog. (ไม่ใช่ครับ นี่สุนัข) ซึ่งพอได้ฟังแม้จะพยายามไม่มีท่าทีอะไร แต่เมื่อมาถึงโต๊ะก็ไม่กล้ากิน และก็พยายามบอกเจ้าหน้าที่คนไทยซึ่งลงมาทีหลัง ซึ่งพบว่าก็เกือบจะตักไปกินเหมือนกัน จึงแจ้งให้รู้ว่าสิ่งนี้ที่จริงแล้วคือเนื้ออะไรภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลจนมีการแชร์ไปกว่า 1.4 พันครั้ง หลายคนที่ได้อ่านก็ตกใจหากโรงแรม 5 ดาวนำเนื้อสุนัขมาเสิร์ฟ แม้คนทั่วไปอาจจะยังกินกันอยู่บ้าง แต่ก็ถือเป็นอาหารพื้นถิ่น ไม่ใช่อาหารสากลที่นำมาเสิร์ฟในโรงแรมแต่อย่างใดขณะที่ผู้คนจำนวนมากต่างเข้ามาช่วยยืนยันว่า เนื้อในภาพนั้นคือ เป็ด และน่าจะเป็น เป็ดรมควัน ไม่ใช่เนื้อสุนัขแต่อย่างใด ซึ่งในภาพก็จะเห็นว่ามีตีนเป็ดอยู่เลยด้วยซ้ำ ส่วนสาเหตุที่คนทำอาหารพูดว่า Dog หลายคนที่เคยพูดคุยกับคนเกาหลีเผยว่า ด้วยสำเนียงที่นั้น คำว่า ดั๊ก ถูกอ่านว่าคล้ายคำว่า ด็อก จริง ๆ เมื่อได้ยินจึงชวนให้ตีความผิดได้