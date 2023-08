ทราย สก๊อต ฉายามนุษย์เงือก ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวสเปนที่เกาะห้อง กำลังจมเกือบไม่รอด !

ทราย สก๊อต ฉายามนุษย์เงือกผู้เคยว่ายน้ำข้ามทะเล 50 กิโลเมตรภายใน 2 วัน ช่วยชีวิตคนกลางทะเล รอดชีวิตหวุดหวิด คนยกเป็นฮีโร่ และนักท่องเที่ยวก็โชคดีมาก ๆ













ล่าสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ชื่อของทราย สก๊อต เป็นที่โด่งดังขึ้นมาหลังจากที่สร้างสถิติใหม่เป็นคนไทยคนแรกที่ว่ายน้ำข้ามทะเล 50 กิโลเมตร ภายใน 2 วัน สำหรับเอเชีย โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วย ซึ่งเจ้าตัวก็ภูมิใจกับเรื่องดังกล่าวมาก และขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมาล่าสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เฟซบุ๊ก ทราย สก๊อต มีการโพสต์เล่าประสบการณ์การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่กำลังจะจมน้ำที่เกาะห้อง จ.กระบี่ โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือ ทรายมาเที่ยวที่เกาะห้อง และช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลปะการังพร้อมอาสาเป็นไลฟ์การ์ดชั่วคราว





ณ เวลานั้นทรายว่ายน้ำสักพักหนึ่ง แล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังสำลักน้ำ ตะเกียกตะกาย โดยมือข้างหนึ่งถือกล้องโกโปร มืออีกข้างถือหน้ากาก เห็นแบบนี้ทรายจึงว่ายน้ำเข้าไป ถามว่า "Are you OK?"





ถามจบอีกฝ่ายเอามือมากดไหล่ทรายทันที ปฏิกิริยาแบบนี้ ทรายบอก "OK" เพราะเข้าใจในสิ่งที่จะสื่อแล้ว จากนั้นก็บอกให้อีกฝ่ายหันหลัง ทรายจะดึงเขาเข้าฝั่ง เมื่อเข้าฝั่งช่วยชีวิตคนเอาไว้ได้ ก็รีบเอาน้ำดื่มให้เขาจนอีกฝ่ายปลอดภัย 100%









ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วต่างชื่นชมทรายที่มีน้ำใจ และมองว่านักท่องเที่ยวคนนั้นโชคดีมากที่ทรายอยู่บริเวณนั้นพอดี ทำให้รอดชีวิตได้อย่างปลอดภัย



























จากเหตุการณ์นี้ ทำให้ทรายดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขา และการเรียนหลักสูตรไลฟ์การ์ดเมื่อปีที่แล้ว แต่การได้ช่วยคนจากเหตุการณ์จริงก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะ ขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคนนี้ต่อ