ท่านอ้น วัชรเรศร บอกเล่าประสบการณ์ชมนิทรรศการ ม.112 ของ อ.ปวิน เชื่อรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้

ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ บอกเล่าประสบการณ์หลังไปชมนิทรรศการ Faces of Victims of 112 และได้พบกับ อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เชื่อรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้









วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ บอกเล่าประสบการณ์ หลังจากที่ท่านได้ไปร่วมในนิทรรศการ Faces of Victims of 112 : An Exhibition ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ว่าบอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่ได้รับโทษ ม.122 และจัดขึ้นโดย อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการและผู้ลี้ภัยจากคดี ม.112 ในวันที่ 18-25 กันยายน 2566 ที่ LeRoy Neiman Gallery มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา



ทั้งนี้ ท่านอ้นกล่าวว่า "วันนี้มี exhibition เกี่ยวกับมาตรา 112 มาเปิดที่มหาวิทยาลัย Columbia University. ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กผมก็ไปดู









ผมรักและเทิดทูนสถาบัน แต่เชื่อว่า "รู้" ดีกว่า "ไม่รู้" แต่ละคนก็มีความคิดเห็นของตัวเองที่มาจากประสบการณ์ของเขา ถ้าเผื่อเราไม่รับฟังความคิดเห็นของเขา ก็ไม่ได้ทำให้มุมมองและความคิดเห็นของเขาหายไป



เพราะฉะนั้น รู้และรับฟังไว้ก็ดี รับรู้เหตุผลและมุมมองของหลาย ๆ ฝ่าย เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่ง คุยกันด้วยเหตุผล"