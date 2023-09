สาวนักศึกษาวิชาทหาร แดนซ์โชว์มันส์สะบัด สองเต้าหลุดทะลัก แต่ยังสปิริตแรงไม่หยุด

วันที่ 21 กันยายน 2566 เว็บไซต์ เน็กซ์แอปเปิล เผยว่า มีคลิปวิดีโอหนึ่งถูกแชร์เป็นกระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์ของจีน เป็นคลิปวิดีโอของสาวนักศึกษาวิชาทหารรายหนึ่ง ที่ได้ขึ้นไปแสดงโชว์เต้นสุดฮอตบนเวที แต่ด้วยลีลาสเต็ปแดนซ์ของเธอที่มันร้อนแรงแบบสุด ๆ ทำให้หน้าอก 2 ข้างถึงกับหลุดทะลักออกมาจากเสื้อ ทว่าสปิริตของเธอนั้นมาเต็ม ไม่ยอมหยุดเต้นไปจนจบโชว์

จนกระทั่งจังหวะที่นักศึกษาสาวกระโดด หน้าอกของเธอทั้ง 2 ข้างก็กระเด้งหลุดออกมาจากเสื้อด้านในที่ค่อนข้างหลวม เมื่อรู้ตัวเธอก็รีบดึงเสื้อขึ้นไปปิด พร้อมกับเต้นต่อ แต่มันก็หลุดออกมาอีกเช่นเดิมหลายครั้ง เผยให้เห็นเต้าสะบึมเต็มตาคนดู หญิงสาวมีอาการเขินอายแต่ก็ใจสู้ พยายามปิดไปเต้นไปจนจบโชว์ ในขณะที่คนดูด้านล่างต่างพากันโห่ร้องเสียงดังด้วยความแตกตื่นตกใจ

















เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหูหนาน (Hunan University of Science and Technology) ในระหว่างชั้นเรียนวิชาฝึกทหาร จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษารายดังกล่าวสวมชุดลายพราง ท่อนบนสวมเสื้อยืดสีขาวด้านใน หลังจากเพลงเปิดขึ้น เธอก็เริ่มขยับท่าทางโยกย้ายไป-มาอย่างเซ็กซี่ และมีทักษะการเต้นที่น่าดึงดูด ส่วนด้านล่างเป็นเหล่าเพื่อนนักศึกษาและนักศึกษาน้องใหม่พากันมานั่งชมเป็นจำนวนมากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวเน็ต พากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างประหลาดใจ กล่าวอุทานทำนองว่าและทั้งนี้ รายงานเผยว่า สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยของจีน ก่อนที่จะเริ่มเรียน ทั้งนักศึกษาชายและหญิงจะต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหารขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทำให้บรรยากาศของชั้นเรียนวิชาทหารในจีน ค่อนข้างผ่อนคลายและไม่เข้มงวดเหมือนในอดีต จึงทำให้มีการแสดงอย่างที่เห็นได้ แต่ในกรณีของนักศึกษาสาวรายนี้ ทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ได้ออกมาชี้แจง ปฏิเสธ หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple