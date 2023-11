หมอแตกตื่น วิ่งหนีกรีดร้องกันวุ่นวาย หลังเห็นลูกแอปเปิลลูกเดียว คนมาเฉลย กระจ่างทันที !

งานนี้บางคนอาจจะงง แต่สุดท้ายแล้วมีคนมาเฉลยว่า การที่เหล่าคุณหมอกลัวแอปเปิลนั้น มันเป็นการเล่นกับสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่า "An apple a day keeps the doctor away" หรือแปลเป็นไทยว่า "สุขภาพดีได้ห่างไกลหมอ แค่ทานแอปเปิลให้เพียงพอวันละลูก" นั่นหมายความว่า หากทานอาหารครบ 5 หมู่ ทานผักผลไม้ แค่นี้คุณหมอก็จะ "ห่างไกล" จากคุณแล้ว

ซึ่งล่าสุด TikTok nolanhansen_ ได้ทำคลิปที่กลายเป็นไวรัลกว่า 23 ล้านวิว ด้วยการถามทุกคนที่อยู่ข้างหลังและใส่เสื้อกราวด์ว่าทุกคนก็ตอบกลับมาว่าจากนั้นเขาก็หยิบแอปเปิลออกมาจากกระเป๋าและถามว่าแต่สิ่งที่ได้ กลับทำให้ทุกคนแตกฮือ กรีดร้อง วิ่งหนีกันไปคนละทิศละทาง อย่างกับเจอลูกระเบิดอย่างไรอย่างนั้น