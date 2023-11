เปิดเหตุผล ชายี่ห้อดังของไทย ไม่สามารถเอาออกนอกประเทศได้ ถึงขั้นต้องเขียนไว้หน้าซอง !

เปิดเหตุผลที่ชาไทยยี่ห้อดัง รสชาติหอม หวาน มัน ไม่สามาารถเอาออกนอกประเทศได้ อยากได้ต้องไปซื้อที่ต่างประเทศเอง ถึงกับเขียนไว้หน้าซอง For Domestic Use Only









ชาไทย ถือเป็นเครื่องดื่มชื่อดังอย่างหนึ่งที่คนไทยชื่นชอบและคุ้นเคยกันดี กับความที่เป็นสีส้มใส่นม รสชาติหวานนุ่มลิ้น ทำให้มีผงชาสำเร็จรูปทำออกมาขายเผื่อไว้ดื่มที่บ้าน และบางคนก็ซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนที่ต่างประเทศด้วย



อย่างไรก็ตาม สำหรับ ชาตรามือ ชายี่ห้อดังของไทยที่ทำชาผงสำเร็จรูปออกขาย ได้มีข้อความพิมพ์ไว้หน้าซองอย่างชัดเจนว่า For Domestic Use Only หรือที่แปลว่า ใช้สำหรับในประเทศเท่านั้น จนเกิดความสงสัยว่าเหตุใดชาตรามือต้องพิมพ์แบบนี้ และชานี้ไม่สามารถส่งออกหรือเอาออกนอกประเทศได้ จนมีคนมาตั้งคำถามนี้เอาไว้ใน Reddit