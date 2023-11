สมาชิก BLACKPINK รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้น MBE จาก พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

ภาพจาก VICTORIA JONES / POOL / AFP ภาพจาก VICTORIA JONES / POOL / AFP

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิบริติช (Member of the Order of the British Empire) แก่สมาชิกวง BLACKPINK ทั้ง 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ลิซ่า, โรเซ่, จีซู และ เจนนี่ โดยมีประธานาธิบดียุน ซอกยอล แห่งเกาหลีใต้ ร่วมในพิธี ระหว่างการมาเยือนสหราชอาณาจักร

สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE (Member of the Order of the British Empire) เป็นหนึ่งในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มอบแก่พลเรือน ในนามของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยสมาชิกทั้ง 4 วง BLACKPINK ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ เพื่อยกย่องบทบาทของพวกเธอในฐานะผู้สนับสนุนการประชุม COP26







ภาพจาก VICTORIA JONES / POOL / AFP ภาพจาก VICTORIA JONES / POOL / AFP



ภาพจาก VICTORIA JONES / POOL / AFP

ภาพจาก VICTORIA JONES / POOL / AFP





พร้อมกันนั้น สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ได้มีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกวง BLACKPINK โดยในช่วงหนึ่งพระองค์ตรัสว่าทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการจากเกาหลีใต้ วงดนตรีทหารยังบรรเลงเพลง DDU-DU DDU-DU ของ BLACKPINK ระหว่างพิธีการผลัดเปลี่ยนเวรยาม ณ ลานหน้าพระราชวังบังกิงแฮมขอบคุณข้อมูลจาก REUTERS