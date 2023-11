สาวกินเต้าหู้ขน อาหารสุดฮิต ทำหมอถึงกับลั่นมันคือเชื้อรา หวั่นเป็นแบบ The Last Of Us

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง มีการลงคลิปคอนเทนต์การกินเต้าหู้ หรือ หรือ hairy tofu ซึ่งเป็นอาหารจีนยอดฮิต โดยที่เต้าหู้ดังกล่าว ที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อรานุ่มขาวราวปุยนุ่น ประกอบด้วยเชื้อราหลากหลายชนิด ทั้งเชื้อรากลุ่ม Actinomucor และ Mucor หรือเป็นเชื้อรากลุ่ม Rhizopus ซึ่งเป็นเชื้อราชั้นต่ำจึงมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 12-25 องศาเซลเซียส โดยเต้าหู้ที่ได้จะมีลักษณะนุ่มและมีขนออกมา โดยการบ่มนั้น ควรบ่มประมาณ 24 ชั่วโมง ถึงจะกินได้ไม่มีปัญหา

หมอเอิร์ธ ไม่แนะนำให้กิน เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด - กระเพาะทะลุ

ทั้งนี้ เชื้อราไรโซปัสจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน มะเร็ง คนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ คนใช้ยาสเตียรอยด์กดภูมิ คนเหล่านี้มีการกำจัดเชื้อโรคในร่างกายไม่ดี จึงทำให้เกิดโรคได้ ราตัวนี้ชอบอยู่ในกระแสเลือด จึงมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อราในกระแสเลือด หรืออยู่ในกระเพาะที่ทำให้กระเพาะทะลุได้





















อย่างไรก็ตาม เจ้าของคลิปเผยว่า เต้าหู้นั้นได้บ่มไปถึง 48 ชั่วโมง สังเกตว่า ราที่เกิดขึ้นไม่ใช่สีขาว แต่จะเป็นสีดำ ซึ่งดูเป็นอันตราย ทว่าเจ้าของคลิปอ้างว่าเต้าหู้ขนแม้เป็นสีดำก็ยังกินได้ พร้อมกับกินโชว์อีก 1 คำ แต่ถ้าเหม็นจะกินไม่ได้ และที่พีคกว่านั้นคือ เจ้าของคลิปได้เอาเต้าหู้ดังกล่าวให้ลูกน้อยกินด้วย จนลูกก็ถามกลับว่า นี่คืออะไรอย่างไรก็ตาม แม้อาหารนี้จะเป็นอาหารยอดฮิต แต่ชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปเห็นแล้วรู้สึกสยดสยอง รีบบอกว่า เต้าหู้ขนมีเชื้อรา ทานไม่ได้ ของอย่างอื่นมีให้กินเยอะแยะกลับไม่เลือกกิน ถ้าคนภูมิคุ้มกันต่ำ กินแล้วอาจถึงตายได้เลยนอกจากนี้ บางคอมเมนต์ยังเสริมว่า เต้าหู้ขนเป็นวัฒนธรรมทางอาหารของจีน ที่หมักเต้าหู้แล้วเกิดเชื้อราสีขาว ซึ่งการหมักเต้าหู้ขนจะหมักกันที่ ๆ อุณหภูมิต่ำเพียง 12-25 องศา และไม่นิยมหมักกันในหน้าร้อน แต่ในคลิปหมักเกิดเชื้อราสีดำและอยู่ในประเทศไทยที่เป็นประเทศร้อน เต้าหู้ที่ได้ไม่ได้ถูกควบคุมอุณหภูมิจนเชื้อราเป็นสีดำ ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อราที่อันตรายมาก และบางส่วนยังคาดว่า เต้าหู้ดังกล่าวอาจมีการปนเปื้อนสิ่งไม่พึงประสงค์อีกด้วยทว่าแม้คนจะเตือนอย่างไร เจ้าของคลิปก็ยังคงแย้งอยู่ดี บอกให้ไปศึกษาดี ๆ ลองหัดทำลงมือทำดู จนคนคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าแบบนี้อาจต้องให้ธรรมชาติคัดสรร ไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์แบบในเกม The Last of Us ที่กลายมาเป็นซีรีส์ชื่อดัง ที่ว่าด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อรา อันมีจุดเริ่มต้นมาจากการทานแป้ง - น้ำตาล - อาหารหวานเข้าไป และภายในไม่กี่วันเชื้อโรคนั้นก็แพร่ระบาดอย่างรุนแรงจนคนกลายเป็นซอมบี้ในรูปแบบต่าง ๆ แม้เวลาจะผ่านไป 20 ปีก็ยังไม่มีวัคซีนรักษาสุดท้าย หมอเอิร์ธ ลงคลิปผ่าน TikTok @aertha33 ว่า ปกติเชื้อราไรโซปัสนั้น ชาวจีน มักจะนำมาประกอบอาหารในช่วงที่อาหารขาดแคลน โดยมีการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่คนไทยก็ไม่ควรไปหากินอย่างเขาที่สำคัญคือ การทำเต้าหู้ขนหมักเชื้อราของประเทศอื่น เขาทำในสภาพแวดล้อมที่สะอาด แต่ในคลิปที่เป็นไวรัลคือ มีทั้งเล็บ ทั้งมือ แล้วเอามาตากอากาศข้ามคืน เป็นการเพาะเชื้อที่ดีมาก แถมราตัวนี้ยังโตได้อีกมาสู่คำถามที่ว่า เต้าหู้ขนกินได้ไหม คำตอบคือ ถ้าคนปกติ ร่างกายแข็งแรง ราตัวนี้คือกินได้ เพราะเวลามันเข้าไปในกระเพาะเจอกรด มันก็ตาย อย่างไรก็ตาม ในโลกนี้มันมีอะไรที่น่ากินมากมาย แล้วมาสรรหาอะไรแบบนี้มากินตอนไหน